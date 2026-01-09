兩岸脫離病態對立 台灣人要自救

（圖／本報系資料照）

大陸國台辦宣布將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，賴清德力挺稱：「身為總統，對於任何一個被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲。」問題是，劉世芳希望「賴清德做台灣國的主人」，鄭英耀投入心力編纂「識讀中國威脅」教材，兩人「台獨」戰力爆棚，被陸方列入黑名單乃「求仁得仁」，實不需要向民眾「討拍」。

魔鬼藏在細節裡，賴清德顯然話中有話，表面看似讚聲劉、鄭兩人，實則借題發揮，高調宣揚「兩國論」，「跨境鎮壓」4個字即說明了一切。但賴清德的「強硬」來得太晚，前陣子北京才剛舉行「正義使命－2025」圍台軍演，實彈遠火劍指海馬士多管火箭系統，史上最逼近本島，同時拒斥美日介入，賴政府反而顯得太平無事，真把解放軍當成「沒有實力越雷池一步」。

按照陸方的作風邏輯，在軍演過後發布「台獨頑固分子」新名單，表示軍事、政治「反獨」雙管齊下，台海緊張局勢正在升溫。特別是美國總統川普「跨境」綁架委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，我外交部發話「續和美國在內的理念相近友盟合作」，表態站隊美國，拐個彎肯定川普跨國擄人的做法，那賴政府又有何立場批評對岸「跨境鎮壓」呢？更何況大陸並未如同川普對馬杜洛「政治斬首」那般野蠻，施展的是政軍雙重施壓，而且兩岸本質還不屬於「兩國關係」。

或許是子弟兵綠委林宜瑾提案「兩國條例」修法才起手便慘敗，賴總統「越挫越勇」，從「法理台獨」轉軌到「嘴巴台獨」。除了再度聲稱「兩國互不隸屬」，還高調歡迎被大陸官方定性為「敗類」的日本參議員石平，不過這也是利用石平來宣傳「兩岸兩國」。

石平入境台灣，根本是打臉綠營台派。青鳥黑熊整天在網路追殺「賣台」的「台奸」，卻熱情擁抱「賣華」的「漢奸」。此舉證明了自我出賣、自我背叛，其實才是反中反共人士沆瀣一氣的共通底色與價值。

撐腰劉世芳和鄭英耀、迎接石平，反映的是民進黨政府的「嘴炮台獨」到頭來只剩下「噁心」北京的小動作。賴政府無能處理兩岸問題，每天滿腦子想著如何刺激對岸，堆疊惡意，火上澆油，賴清德還真是跟美日右翼「夠鐵」，淨想著如何四處折騰，的確稱得上是「盟友」。

兩岸要脫離如此病態的局面，眼下唯有人民自求多福一途。如果人民無法自救，恐怕只能坐等被政客毀滅的那一天。外傳中斷許久的「國共論壇」近期有望恢復，國民黨主席鄭麗文也釋放出早日訪陸的期待，不妨將之視為自救運動「起風了」。台灣人民能否接棒下去，打破右翼政客的瘋狂禍亂，那才是真正的「台灣驕傲」。（作者為資深媒體人）