兩岸若開戰「僅25%民眾願上戰場」 郭正亮狠酸賴清德：支持度不是40%嗎？

總統賴清德上任至今未滿2年，已遭遇中國3次大規模軍演，緊繃的兩岸情勢受到全球關注；《遠見》最新民調顯示，超過5成民眾擔心台海5年內會發生戰爭，而「不願自己或家人上戰場」則高達63.9%。前立委郭正亮忍不住揶揄「賴清德的支持度不是40%嗎？」

《遠見》最新調查「如果兩岸發生戰爭，願不願意讓你或你的家人上戰場參戰」，其中63.9%不願意（45.9%很不願意，18%不太願意），25%願意（15%很願意，10%有點願意），另外10.9%不知道／拒答。郭正亮在《亮話天下》節目中表示，賴清德的支持度不是40%嗎？為什麼願意的只有25%？

郭正亮指出，只有25%民眾願意自己或家人上戰場，這就是賴清德所導致的國家分裂現狀。郭正亮痛批，賴清德把台灣搞得這麼危險，又不願意幫志願役加薪，給國軍的待遇都這麼差，「為什麼要願意作戰？」

《遠見》最新民調由遠見民意研究調查，調查時間為2025年12月8日至16日，針對全台灣22縣市20歲以上之民眾，進行網路問卷自行填答，完訪1069份所得出之調查結果。

