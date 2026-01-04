兩岸若開戰 謝長廷警告「中國這一省」首當其衝：習近平怎麼忍心把這變戰場

日本首相高市早苗先前發表「台灣有事論」，引起中國強烈反彈，使得中日和兩岸關係陷入高度緊張。對此，曾任行政院長的總統府資政謝長廷在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，中國的打壓反而使得高市早苗支持率高漲，中國種種行徑已使得中國人民失去尊嚴。此外，謝長廷提到，兩岸應建立不破壞現狀的共同價值，若中國一直要改變現狀，在世界上就是一個破壞和平的國家。

謝長廷認為，高市早苗很勇敢，有想法、智慧，且對日本及世界有使命感。從結果論來看，高市早苗受到日本的支持，目前年輕支持率高達90%，支持率之所以這麼高，因為中國多年來在民主國家人民心中的印象都很差，日本曾經調查，89%人民對中國抱持負面看法，因此中國的打壓其實是變相的幫助高市早苗支持率。

謝長廷說明，日本的經濟界一般被認為親中，因為日本的原料進口、銷售市場都是在中國，所以日本的政策要和中國維持穩定關係，此為日本國策。因為日本認為中國的地理位置和日本無法變動，因此將中國定位為永久的鄰國，所以只能維持穩定。高市早苗在面對中國鋪天蓋地打壓時沒有動搖，高市早苗沒有表示不害怕或是做出反擊，但是面對中國的要求沒有每一項都照做。

謝長廷：兩岸共同價值就是「不能破壞現狀」

針對兩岸解方，謝長廷認為，兩岸間應有最基本的信賴，建立共同的價值，這個價值就是不能破壞現狀，因為目前世界和平才是世界的核心利益，和平是沒有爭議的。中國也高唱和平，共產黨建黨時，許多第三世界國家期待中共能帶動全世界走向和平，但現在各國懼怕中共使用武力，因此建立和平才是世界的核心價值。

謝長廷提到，中共做出台灣、釣魚台是中共一部分的主張無所謂，但不能用武力改變現狀，現狀為和平，使用武力改變現狀就是破壞和平。日本政府在各世界會議上終於建立一個絕對反對使用武力改變現狀的價值，從岸田文雄、石破茂到高市早苗皆主張絕對反對用武力改變現狀。若中國一直要改變現狀，在世界上就是一個破壞和平的國家。

日本首相高市早苗去前稱「台灣有事，就是日本有事」，引爆中國強烈不滿。（資料照，美聯社）

台海若開戰受害的不只台灣 謝長廷警告福建首遭波及

謝長廷表示，中國警告日本不要插手台海，講給中國國內聽有效果，但作為中國政府，是要讓人民復興、有尊嚴，現在中國的行徑，已使得許多中國在日本的餐廳都被迫改名成台灣餐廳，讓中國人民失去尊嚴，習近平也應照顧中國人的尊嚴。

謝長廷進一步表示，若戰爭真的開打，除台灣外第一個受害的一定是福建，而福建是當年習近平擔任總書記的地方，怎麼忍心把此處變成戰場。習近平為了中國人的尊嚴，也應向國際表示中國是愛好和平的。習近平現在想要在中國內部軍系中樹立強大的形象，因此將對外侵略變成鬥爭或穩定的方法，但此舉是錯誤的。

​ 謝長廷強調， 習近平（見圖）為了中國人的尊嚴，也應向國際表示中國是愛好和平的。 （資料照，取自美國白宮官網）

鄭麗文稱民進黨讓「台灣倒了八輩子楣」 謝長廷反批：檢討被害人

國民黨黨主席鄭麗文稱，中共舉行軍演是總統賴清德和民進黨導致，因為民進黨不斷挑釁中共，所以「台灣倒了八輩子楣」。對此，謝長廷認為，鄭麗文此言有點檢討被害人的意味。作為一個總統，現在總預算、國防預算不能透過，其實國家是很困難的，和美國談判、交涉，也難被美國人信任。這並非台灣內部的問題，而是台灣對外失能的印象，政府一旦失能，做出的承諾便是無效的。

