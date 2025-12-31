兩岸若開戰 願讓自己或家人上戰場嗎？最新民調太震撼

大陸29日起執行「正義使命-2025」環台軍演，成為史上實彈射擊最接近台灣的一次，引發各界高度關注。而根據《遠見》公布最新民調顯示，針對兩岸衝突相關議題，有5成國人認為兩岸未來5年內可能發生戰爭，但也有6成3的人不願自身或家人上戰場。

《遠見》今（31）日公布「2026民心動向調查」最新結果，其中在問題「請問你認為未來5年內，兩岸可不可能發生戰爭？」中，50.3%民眾認為有可能（20.2%很有可能、30.1%有點可能），40.7%認為不可能（完全不可能9.9%、不太可能30.8%）。而若從政黨傾向來看，泛藍、泛綠、民眾黨均有過半支持者認為可能發生戰爭，其中以民眾黨支持者最高（59.7%）；認為不可能的，則以泛綠45.5%最高。

廣告 廣告

問題「如果兩岸發生戰爭，請問你願不願意讓你或你的家人上戰場參戰？」方面，有63.9%民眾不願意（45.9%很不願意、18%不太願意），大幅領先願意（25%，其中15%很願意，10%有點願意）。若從政黨傾向來看，民眾黨支持者有91%不願意，泛藍支持者86.9%，泛綠僅32%不願意；願意部分，以泛綠61.3%最高，泛藍、民眾黨支持者僅有10.8%、7.5％願意。

《遠見》民調引述兩岸政策協會研究員吳瑟致分析，多數民眾認為兩岸5年內會發生戰爭，表示台灣社會對於兩岸戰爭有一定危機意識，但有超過6成民眾不願意自己和家人上戰場，則受其主觀及客觀上認知，一來人們本於對戰爭恐懼、二來則是受部分「疑美論」及「兩岸戰力差距」輿論影響，不願自己或家人上戰場。

2026遠見民心動向調查（網路版）調查說明，執行單位：遠見民意研究調查；調查地區：台灣地區22縣市；調查對象：20歲以上民眾；調查期間：2026年12月8日至16日；調查方式：網路問卷自行填答；樣本規模：完訪1069份。

【看原文連結】