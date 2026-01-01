兩岸若開戰「願讓自己或家人上戰場」？網路民調「破6成怒表態」

大陸去年12月29日起執行「正義使命-2025」環台軍演，成為史上實彈射擊最接近台灣的一次，引發各界高度關注。據最新公布最新民調顯示，針對兩岸衝突相關議題，有5成國人認為兩岸未來5年內可能發生戰爭，另有6成3的受訪者不願自身或家人上戰場。

圖為國軍演練。（圖取自國防部發言人臉書）

《遠見》昨（12/31）日公布「2026民心動向調查」最新結果，其中在問題「請問你認為未來5年內，兩岸可不可能發生戰爭？」中，50.3%的受訪者認為在未來5年內兩岸可能發生戰爭，40.7%則表示不相信會發生戰爭。而若從政黨傾向來看，泛藍、泛綠、民眾黨均有過半支持者認為兩岸未來可能發生戰爭，其中以民眾黨支持者59.7%最高；認為不可能的，則以泛綠45.5%最高。

廣告 廣告

圖為國軍演練。（圖取自國防部發言人臉書）

對於是否願意讓自己或家人上戰場的問題上，有高達63.9%的民眾表示不願意，僅有25%的人表示願意參戰。從政黨傾向分析，民眾黨支持者中有91%不願意參戰，泛藍支持者為86.9%，而泛綠支持者中則有32%不願意參戰。願意部分，以泛綠61.3%最高，泛藍為10.8%、民眾黨支持者為7.5％。《遠見》民調引述兩岸政策協會研究員吳瑟致分析，儘管多數民眾對兩岸戰爭持有危機意識，但對於戰爭的恐懼、以及部分「疑美論」及「兩岸戰力差距」輿論影響，使得他們不願意讓自己或家人參與。

這項調查由《遠見民意研究調查》於2026年12月8日至16日期間調查執行，以網路問卷自行填答的方式，成功訪問台灣22個縣市的20歲以上共1069位民眾。

延伸閱讀

自助餐「炸白帶魚」藏陷阱！營養師搖頭：猶如吸油海綿

卓榮泰元旦允諾：軍人待遇、停砍公教年金等依釋憲結果而辦

北京拒見？日商界代表團取消訪問 陸外交部：敦促高市撤回言論