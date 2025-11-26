兩岸要和解要先有實力！賴清德盼在野支持國防特別預算「防中國併吞」

賴清德今（26日）強調，兩岸要和解，必須要有實力當後盾，而國家編列特別預算、提高國防力量，就是要防止中國的併吞。（圖／鄒保祥攝）

總統賴清德近日投書美國《華盛頓郵報》，宣布我方將提出史無前例的400億美元（約新台幣1.25兆）特別預算案；不過國民黨先前表明，不支持國防預算大幅擴張，且兩岸和解，就不須投資大量金錢在軍備上。賴清德今（26日）強調，兩岸要和解，必須要有實力當後盾，而國家編列特別預算、提高國防力量，就是要防止中國的併吞；因此希望在野能不分立場支持，現有生活方式才有辦法獲得保障。

賴清德稍早在總統府說明特別預算內容，他受訪時被問及明年度總預算在立法院還沒審查通過，如今又有特別預算，可國民黨主席鄭麗文上任前就表態說反對將國防預算提高，國民黨也認為兩岸和解，就不用把錢投資在軍備上，該如何爭取在野支持？

賴清德表示，國防特別預算跟中央政府總預算性質上有些不同，因為中央政府總預算是年度預算，涵蓋各部會對國家推動的各項建設，希望在野黨能夠迅速交付委員會審查，也可以對行政院提出必要的監督，讓整個預算能夠迅速通過。這樣國家在推動各項建設、發展的時候才會順利。

賴清德強調，台灣面臨中國威脅，這筆國防特別預算是必要投資，且是投資在和平，也投資台灣安全，當然希望在野黨能夠支持。他強調，這筆預算加上去之後並沒有達到GDP5％，希望明年能夠達到GDP3％以上。

賴清德認為，如果兩岸要進行和解，也必須要有實力來做後盾，若沒有實力做後盾的和解，沒有辦法保障國家利益，更何況沒有實力後盾的和解，容易淪為投降的最後結果，所以希望在野黨能夠不分立場，對國安一定要能夠同時支持，我們的生活方式才有辦法獲得保障，經濟才有辦法持續發展，「我希望朝野都能夠支持，也敬請社會能夠瞭解，讓這筆國防預算能夠獲得支援」。

媒體追問，編列如此高額的國防特別預算，是否有受到美方施壓？賴清德回應，這筆國防特別預算目的是要保護國家安全，維護民主自由生活方式，主要的壓力是來自中國的併吞，不僅是文攻武嚇或是對台灣的統戰滲透，都有日益增強的情勢。

賴清德強調，在這種狀況之下，台灣為了要保護本身的安全，也維護台海的和平穩定，不得不進行對國家安全跟區域和平穩定的投資。所以壓力主要是來自中國併吞，就好像民眾在家裡裝監視器，絕對不是來自鄰居的壓力，而是來自於小偷可能入宅偷竊，為了能夠讓住家更加安全，所以才會花錢裝設監視器。

賴清德重申，國家編列特別預算、提高國防力量，就是要防止中國的併吞，「我們主要的動力就是要保護國家安全，和民主自由的生活體制，也讓讓經濟可以持續發展，人民可以安全」。



