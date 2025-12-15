兩岸觀光媒體報導差太多！陸委會急澄清：只要陸方正面回應即可推進

【記者 張達威／台北 報導】針對媒體報導「禁團令未解，兩岸今年觀光逆差」及「北京頻釋善意，台灣躊躇不前」，對政府兩岸觀光政策諸多曲解，對兩岸互動不明就理、誤導民眾認知，為導正視聽，大陸委員會今（15）日重申兩岸觀光政策：

一、政府持續展現善意，過去已宣示的政策不會改變，也沒有改變，只要陸方正面回應，即可推進。

（一）政府逐步恢復兩岸健康有序交流，推動兩岸雙向平衡觀光的政策沒有改變。我方希望以對話取代對抗，交流取代圍堵。反觀陸方持續對台軍事壓迫、跨境鎮壓，升高兩岸緊張情勢，造成兩岸交流阻礙。我方呼籲陸方停止複合施壓，為恢復兩岸觀光交流創造有利條件。

廣告 廣告

（二）政府維護國人赴陸旅遊安全的政策沒有改變。近年陸方持續增修國安法規、發布「懲獨22條意見」，恣意膨脹國安定義及司法管轄範圍，今年1-11月本會接獲國人赴陸失蹤、遭留置盤查，限制人身自由的陳情案例累計已達201人，為去年全年55人將近4倍，更存在為數不少家屬不願曝光黑數。過去國人赴陸旅遊遇有緊急事故或旅遊糾紛等事件，可由觀光「小兩會」即時聯繫處理，惟因陸方片面中斷雙方聯繫，導致國人赴陸旅遊品質、安全等問題無法獲得有效處理及保障，赴陸旅遊風險上升。解除「禁團令」，仍必須以陸方保證維護國人赴陸旅遊安全為前提。

（三）政府歡迎陸客來台觀光的政策沒有改變。政府歡迎世界各地旅客包含大陸旅客來台觀光。政府已就可操之在我的部分推動，包括恢復第三地陸客來台觀光、陸客到金門及馬祖旅遊。至於陸客來台觀光，因須陸方核發大通證，期待兩岸雙方相互配合，避免過去亂象再度發生，也希望減少過度依賴單一市場。

（四）恢復兩岸觀光，須先由「小兩會」溝通的政策沒有改變。陸客來台觀光已中斷多年，國人赴陸旅遊人身安全，也因陸方不斷增修新規而產生新的威脅，必需由雙方業務主管部門就相關事項進行協調及溝通，並避免過去亂象。尤其陸方慣以觀光作為經濟脅迫工具，近期陸方因為日本高市首相涉台發言，而暫停陸客赴日旅遊即為明例。為確保兩岸旅遊安全、品質、穩定性、公平性等，我方台旅會已於今年2月正式去函海旅會表達溝通的意願，若陸方有恢復兩岸觀光的誠意，應由海旅會盡速回覆我方。依本會今年10月份所作民調，逾7成民眾（73.2%）支持政府「先溝通，再開放」的作法。政府要再次強調，兩岸觀光「小兩會」的溝通，從不涉及政治問題，沒有政治化的問題。由於溝通事項涉及公權力，並非民間旅遊公協會或業者與陸方的交流可替代，希望陸方務實處理。

二、政府已重申善意及恢復健康有序兩岸觀光的堅定立場，呼籲陸方為恢復兩岸觀光創造條件，而非設置障礙。請陸方停止對台軍事脅迫、跨境鎮壓，儘速由海旅會回覆我方2月去函才是正辧，任何不實指摘及放話，只會對兩岸關係造成負影響，無助於推動恢復兩岸觀光政策。（照片翻攝示意圖）