兩岸觀光小兩會未能溝通癥結 國台辦重申舊調

（中央社記者呂佳蓉北京17日電）有關兩岸觀光交流，陸委會表示，需由觀光「小兩會」進行溝通，並指這未涉及政治化問題。不過國台辦今天仍重申，兩岸旅遊的癥結與障礙在於民進黨政府的阻撓，而中國大陸則積極推動交流常態化。

陸委會日前表示，台旅會今年2月有去函海旅會，希望就兩岸觀光由觀光「小兩會」進行溝通，但是海旅會未回函。有觀光小兩會要溝通，陸委會表示不涉及政治問題，沒有政治化的問題，由於溝通事項涉及公權力，並非民間旅遊公協會或業者與陸方的交流可替代，希望陸方務實處理。

中國大陸國台辦今天舉行例行記者會，發言人朱鳳蓮今天對此表示，兩岸旅遊問題的癥結與障礙完全在於民進黨政府。

她聲稱，「『民進黨當局』出於謀獨對抗本性和政治私利，對台灣主流民意與業界呼聲充耳不聞，對台灣基層民眾與業者利益視而不見，一再以各種站不住腳的理由，對兩岸旅遊和各領域交流阻撓禁限，設卡立障，不得民心」。

朱鳳蓮又稱，台灣業界已經對此表達失望與憤慨，民進黨政府應「反躬自省，糾正錯誤」，儘早撤除對兩岸人員往來和交流合作設置的種種障礙。

同時，朱鳳蓮又宣稱，大陸方面一貫秉持「兩岸一家親」理念，積極推動兩岸人員往來正常化和包括旅遊在內的各領域交流常態化，「釋放的善意和誠意有目共睹」。

她稱，近期大陸本著「大開放、最便利、更安全」的原則，將可簽發一次有效台胞證的口岸數量增加至100個，為台灣民眾來大陸創造條件、提供服務。

兩岸旅遊觀光未解，現僅開放第三地陸客來台觀光，以及福建團客與自由行赴金門、馬祖旅遊。而台灣方面，政府未限制台灣人到大陸自由行，不過「禁團令」仍未解除。

陸委會日前強調，過去台灣人赴陸旅遊遇有緊急事故或旅遊糾紛等事件，可由觀光「小兩會」即時聯繫處理，但因陸方片面中斷雙方聯繫，導致台灣人赴陸旅遊品質、安全等問題無法獲得有效處理及保障，赴陸旅遊風險上升。解除「禁團令」，仍必須以陸方保證維護台灣人赴陸旅遊安全為前提。

陸委會也表示，政府歡迎陸客來台觀光政策沒有改變，恢復兩岸觀光須先由觀光「小兩會」溝通的政策也沒有改變。陸方應停止對台軍事脅迫、跨境鎮壓，儘速由海旅會回覆台旅會2月去函才是正辦。（編輯：廖文綺）1141217