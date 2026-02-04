兩岸觀光要恢復？國共論壇達成「15項共同意見」 陸委會重磅發聲了

即時中心／黃于庭報導

「國共兩黨智庫論壇」昨（3）日於北京落幕，雙方達成5個面向、15項共同意見，包含恢復兩岸人員往來、加強新興產業交流、探索醫療康養新路徑、深化環保領域合作、強化防災減災領域等，國民黨國政基金會副董事長李鴻源更稱，「努力堅持九二共識、反對台獨」。陸委會針對5項共識逐點回應，並以重話痛批，中共倒果為因「政府絕不會接受」。

當前兩岸局勢癥結，陸委會直言，在於中共持續步步進逼、敵意有增無減，如軍機艦擾台、跨境鎮壓等極限施；然而，國民黨卻無視中共意圖消滅中華民國、併吞台灣，執意與其合辦「國共智庫論壇」，並在「九二共識」及反對「台獨」的政治前提下，發布所謂「共同意見」，誆稱要推動解除我政府對兩岸人員往來的人為限制等，「根本是倒果為因，政府絕不會接受」。

如今兩岸人員無法往來，陸委會直指「完全是中共造成」，中客來台觀光中斷多年，國人赴中旅遊，因中方不斷增修國安新規，對人身安全產生新的威脅。政府兩岸觀光健康有序、雙向平衡、旅遊安全及小兩會先溝通等4個政策沒有改變，歡迎世界各地旅客來台觀光。

陸委會痛批，中方慣以恢復中客來台，作為政治籌碼及經濟脅迫工具，政策說斷就斷。因此，為確保兩岸旅遊安全、品質、穩定性、公平性等，我方台旅會已於去（2025）年2月正式去函海旅會表達溝通的意願，請中方海旅會回復。

至於「共同意見」所稱「加強兩岸新興領域合作」，陸委會表示，台灣經貿戰略為「立足台灣、台灣加一、布局全球、行銷全世界」，協助台灣產業穩健走向國際，以國家利益為依歸，拓展對外經貿夥伴關係，提升台灣在全球供應鏈的關係地位與安全韌性及主體性。

依經濟部統計，台商赴中國投資金額，占總對外投資金額的比重，已從2010年83.8%，降到2025年的3.75%。陸委會說，中國利用自由貿易體系補貼企業，部分產業產能過剩，低價傾銷造成不公平貿易行為，兩岸新興產業及環保領域交流合作，是希望拉攏台灣的資金、技術及人才赴中國，協助其產業及經濟發展，並對抗經濟下行的困境，「看不出對台灣有什麼幫助」。

另就「深化兩岸防災減災合作」，陸委會表明，兩岸兩會於2014年3月簽署兩岸氣象及地震監測合作等2項協議，提升兩岸地震防災減災及氣象監測預報與災害預測能力，請中方積極落實兩岸氣象及地震監測合作協議，恢復雙方業務主管部門聯繫機制，以確實保障兩岸人民福祉及生命財產安全。

陸委會強調，國共所提「共同意見」是配合中共融台及統戰政策，並走回西進及依賴中共的老路，其做法企圖繞過我方公權力，並製造我方內部分化及矛盾、誤導國人認知。

最後，陸委會再次呼籲，國內各界應嚴肅看待中共對台施壓脅迫，及併吞台灣的野心，共同維護國家主權與尊嚴，政黨交流不應悖離台灣主流民意，應避免配合中共統戰、混淆國際視聽。

