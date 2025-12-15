兩岸觀光逆差大？ 觀光署：台旅會已釋出善意、政府4立場不變

有媒體報導兩岸今年觀光逆差大，交通部觀光署今天對此重申，台旅會今年2月已經釋出善意，聯繫陸方海旅會表達「觀光小兩會」溝通的意願和項目，但陸方迄今仍未回應。觀光署強調，政府已推動開放第三類陸客來台、陸客赴金門及馬祖旅遊等，對於兩岸觀光交流，健康有序恢復兩岸旅遊、確保旅客赴中旅遊安全等4個立場不變。

有媒體報導兩岸今年觀光逆差大，交通部觀光署15日對此重申，台旅會今年2月已經釋出善意，聯繫陸方海旅會表達「觀光小兩會」溝通的意願和項目，但陸方迄今仍未回應。（示意圖／Getty Images）

觀光署今天對外發布說明表示，台旅會已釋出善意，於今年2月聯繫陸方海旅會表達「觀光小兩會」溝通的意願和項目，但陸方迄今仍未回應。

觀光署指出，針對陸客來台觀光部分，政府已針對部分先行推動，包括開放第三類陸客來台觀光、陸客赴金門及馬祖旅遊等。

至於陸客來台灣本島觀光，觀光署表示，受疫情影響已中斷多年，為確保兩岸觀光交流健康有序，應由觀光小兩會先就旅遊安全、品質、穩定性、公平性等事項進行溝通，有助於政策順利執行，台旅會已於今年2月聯繫陸方海旅會表達溝通的意願和項目，但陸方迄今仍未回應。

觀光署說，對於兩岸觀光交流，政府有四個立場不變，包含健康有序恢復兩岸旅遊、歡迎陸客來台觀光、確保旅客赴中國旅遊安全，以及由小兩會溝通團體旅遊。

觀光署表示，在此前提下，為確保雙方政策及管理措施能有效銜接，觀光署秉持應由觀光小兩會就各自關切事項進行溝通，落實健康有序恢復兩岸旅遊，確保赴中旅遊安全。