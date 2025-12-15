兩岸觀光逆差大？陸委會：陸方回應即可推進

（中央社記者廖文綺台北15日電）針對有媒體報導兩岸觀光逆差大，陸委會今晚回應強調，政府持續向陸方釋出善意，2月已由台旅會去函海協會表達溝通意願，只要陸方回應即可推進。

大陸委員會（陸委會）今晚以新聞稿回應指出，針對媒體報導「禁團令未解，兩岸今年觀光逆差」及「北京頻釋善意，台灣躊躇不前」，是對政府兩岸觀光政策「諸多曲解，對兩岸互動不明就理、誤導民眾認知」。

陸委會表示，政府持續展現善意，過去已宣示的政策不會改變，也沒有改變，只要陸方正面回應，即可推進。

廣告 廣告

陸委會並強調「4項沒有改變」。首先，「政府逐步恢復兩岸健康有序交流，推動兩岸雙向平衡觀光的政策沒有改變」，台灣方面希望以對話取代對抗，交流取代圍堵。反觀陸方持續對台軍事壓迫、跨境鎮壓，升高兩岸緊張情勢，造成兩岸交流阻礙。

其次，「政府維護國人赴陸旅遊安全的政策沒有改變」。陸委會表示，過去國人赴陸旅遊遇有緊急事故或旅遊糾紛等事件，可由觀光「小兩會」即時聯繫處理，惟因陸方片面中斷雙方聯繫，導致國人赴陸旅遊品質、安全等問題無法獲得有效處理及保障，赴陸旅遊風險上升。

陸委會指出，今年1至11月本會接獲國人赴陸失蹤、遭留置盤查，限制人身自由的陳情案例累計已達201人，為去年全年55人的將近4倍。要解除「禁團令」，仍必須以陸方保證維護國人赴陸旅遊安全為前提。

第三，「政府歡迎陸客來台觀光的政策沒有改變」。陸委會表示，政府已就可操之在我方的部分推動，包括恢復第三地陸客來台觀光、陸客到金門及馬祖旅遊。至於陸客來台觀光，則需由陸方核發「大通證」。

第四，「恢復兩岸觀光，須先由『小兩會』溝通的政策沒有改變」。陸委會說，為確保兩岸旅遊安全、品質、穩定性、公平性等，台旅會已於今年2月正式去函海旅會表達溝通的意願，若陸方有恢復兩岸觀光的誠意，應由海旅會盡速回覆我方。

依據陸委會今年10月份民調，逾7成民眾（73.2%）支持政府「先溝通，再開放」的作法。

陸委會表示，政府已重申善意及恢復健康有序兩岸觀光的堅定立場，呼籲陸方為恢復兩岸觀光創造條件，而非設置障礙。「請陸方停止對台軍事脅迫、跨境鎮壓，儘速由海旅會回覆我方2月去函才是正辦」。

中國時報今天報導，禁止組團赴陸觀光及大陸組團來台灣觀光將屆滿2年，台灣人赴陸旅遊人數不減反增，兩岸觀光旅次落差拉大，114年預估相差近380萬人次，以113年台灣赴陸旅遊平均花費新台幣4萬元計算，觀光逆差達1520億元。（編輯：邱國強）1141215