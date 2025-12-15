兩岸觀光逆差達1520億！挨批「躊躇不前」 觀光署：釋出善意中方已讀不回

觀光署今（15日）說明，我方台旅會今年2月釋出善意，但中方海旅會迄今都未回應。示意圖。取自Unsplash圖庫



交通部2024年2月以「中國未對等開放」為由，宣布從該年6月起禁止組團赴中國觀光，視中方是否釋出善意再重啟。「禁團令」祭出後已將近2年，有媒體近日報導，2025年兩岸觀光旅客人次相差近380萬人次，觀光逆差達台幣1520億元，主要原因在於「北京頻釋善意，台灣躊躇不前」。對此，觀光署今（15日）說明，我方「台旅會」今年2月釋出善意，但中方「海旅會」迄今都未回應，重申歡迎中客來台觀光的立場不變，盼能健康有序地恢復兩岸旅遊。

觀光署今發布新聞稿指出，有關媒體報導「禁團令未解，兩岸今年觀光逆差」、「北京頻釋善意，台灣躊躇不前」，事實上我方台旅會早已對中方釋出善意，於2025年2月聯繫中方海旅會表達「觀光小兩會」溝通的意願和項目，但中方迄今仍未回應：有關中客來台觀光部分，政府已就可操之在我部分先行推動，包括開放第三類中客來台觀光、中客赴金門及馬祖旅遊等。

觀光署進一步說，至於中客來台灣本島觀光，因疫情中斷多年，為確保兩岸觀光交流健康有序，應由觀光小兩會先就旅遊安全、品質、穩定性、公平性等事項進行溝通，有助於政策順利執行。我方台旅會已於今年2月聯繫中方海旅會表達溝通的意願和項目，但中方迄今仍未回應。

觀光署強調，對於兩岸觀光交流，政府有4個立場不變：第一、健康有序恢復兩岸旅遊的立場不變。第二、我方歡迎中客來台觀光的立場不變。第三、確保國人赴中旅遊安全的立場不變。第四、由小兩會溝通團體旅遊的立場不變。

觀光署指出，在此前提下，為確保雙方政策及管理措施能有效銜接，我方仍秉持應由觀光小兩會就各自關切事項進行溝通，以落實健康有序恢復兩岸旅遊，確保國人赴中旅遊安全。

