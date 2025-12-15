兩岸觀光遲未解禁 觀光署：仍未接獲陸方回應

受限兩岸因素，陸客觀光財不再，台灣業者苦盼政策開放陸客來台。圖為過去陸客最愛走訪的日月潭。圖／聯合報系資料照片

兩岸觀光遲遲未迎來解禁，對此，交通部觀光署15日指出，我方台旅會已釋出善意，並向中國大陸遞出橄欖枝，但仍未接獲陸方回應，對於兩岸觀光交流政府有四立場不變，健康有序恢復、歡迎陸客來台、確保國人赴陸旅遊安全、由小兩會溝通團體旅遊。

疫情全球觀光旅遊迎來大復甦，然我國解封後迄今來台旅客遲遲尚未突破千萬人次，2025全年預估達不到900萬人次。外界認為可能跟遲遲未解除禁團令有關。

對此，觀光署表示，我方台旅會已釋出善意，於2025年2月聯繫陸方海旅會表達「觀光小兩會」溝通的意願和項目，但陸方迄今仍未回應。有關陸客來台觀光部分，政府已就可操之在我部分先行推動，包括開放第三類陸客來台觀光、陸客赴金門及馬祖旅遊等。

廣告 廣告

至於陸客來台灣本島觀光，觀光署說，因疫情中斷多年，為確保兩岸觀光交流健康有序，應由觀光小兩會先就旅遊安全、品質、穩定性、公平性等事項進行溝通，有助於政策順利執行。我方台旅會已於今年2月聯繫陸方海旅會表達溝通的意願和項目，但陸方迄今仍未回應。

觀光署強調，對於兩岸觀光交流，政府有4個立場不變，第一健康有序恢復兩岸旅遊的立場不變。第二我方歡迎陸客來台觀光的立場不變。第三確保國人赴陸旅遊安全的立場不變。第四由小兩會溝通團體旅遊的立場不變。在此前提下，為確保雙方政策及管理措施能有效銜接，我方仍秉持應由觀光小兩會就各自關切事項進行溝通，以落實健康有序恢復兩岸旅遊，確保國人赴陸旅遊安全。

【看原文連結】

更多udn報導

0成本抽成、酸炸雞店老闆狂犬病 逢甲女學生道歉

小貓骨折癱瘓 工程系學生打造專屬輪椅重生奔跑

坐飛機遇行動電源自燃 專家曝溫度控制就用它

豆腐脂肪和熱量超乎你想像 營養師揭吃太多3缺點