兩岸觀光 觀光署：台旅會釋善意、政府4立場不變

（中央社記者余曉涵台北15日電）針對兩岸觀光，交通部觀光署今天重申，台旅會已經釋出善意，但中國方迄今仍未回應。觀光署強調，政府在健康有序恢復兩岸旅遊等4個立場不變。

有媒體報導兩岸今年觀光逆差大。對此，觀光署對外發布說明表示，台旅會已釋出善意，於114年2月聯繫陸方海旅會表達「觀光小兩會」溝通的意願和項目，但陸方迄今仍未回應。

觀光署指出，有關陸客來台觀光部分，政府已就部分先行推動，包括開放第3類陸客來台觀光、陸客赴金門及馬祖旅遊等。

廣告 廣告

至於陸客來台灣本島觀光，觀光署表示，因疫情中斷多年，為確保兩岸觀光交流健康有序，應由觀光小兩會先就旅遊安全、品質、穩定性、公平性等事項進行溝通，有助於政策順利執行，台旅會已於今年2月聯繫陸方海旅會表達溝通的意願和項目，但陸方迄今仍未回應。

觀光署指出，對於兩岸觀光交流，政府有4個立場不變，包含健康有序恢復兩岸旅遊的立場不變；歡迎陸客來台觀光的立場不變；確保旅客赴中國旅遊安全的立場不變；由小兩會溝通團體旅遊的立場不變。

觀光署表示，在此前提下，為確保雙方政策及管理措施能有效銜接，觀光署仍秉持應由觀光小兩會就各自關切事項進行溝通，以落實健康有序恢復兩岸旅遊，確保赴中旅遊安全。（編輯：管中維）1141215