兩岸論述掀波瀾！蕭旭岑上《新聞海景第一排》 拆解「抗中保台」邏輯謬誤

資深媒體人樊啓明主持的《新聞海景第一排》，今（1）日邀請馬英九基金會執行長蕭旭岑接受專訪。針對媒體人劉寶傑近期投書批評馬英九前總統及「憲法一中」論述，蕭旭岑在節目中重砲回擊，直指劉寶傑邏輯自我矛盾，並引用電影《教父》台詞，痛批違反中華民國憲法、將台灣引向戰爭者才是「台灣的叛徒」。

蕭旭岑指出，劉寶傑在文章中一方面要求台灣不要挑釁大陸，另一方面又主張將兩岸問題國際化，兩者完全背道而馳。蕭旭岑強調，根據中華民國憲法，兩岸關係屬「特殊關係」而非國與國關係，這是在「一個中國」架構下各自表述。他批評劉寶傑與部分綠營人士將遵守憲法者視為「為難台灣人」，根本是顛倒是非；真正的問題在於執政黨享受中華民國體制的權利，卻又不願遵守憲法義務。

廣告 廣告

話鋒一轉，針對賴清德總統提出的1.25兆元軍購預算及傳聞中的4000億美元保護費，蕭旭岑強烈呼籲賴總統應赴立法院進行國情報告。他質疑，賴總統將重大預算規劃投書《華盛頓郵報》卻未向國人說明，是蔑視民意。蕭旭岑認為，民進黨團不應以技術性理由阻擋總統赴立院，無論是「統問統答」或「即問即答」都可討論，重點是總統必須面對民意檢驗。

此外，關於陸配參政權議題，蕭旭岑痛批民進黨政府雖然標榜人權，卻在陸配議題上展現雙重標準。他指出，陸配取得身分證後即為中華民國國民，政府卻用國籍法設下不可能的門檻進行刁難，反觀對矢板明夫等外籍人士卻未有同等要求。蕭旭岑感嘆，這不僅是迫害陸配，更是撕裂台灣社會內部的穩定力量。 想了解更多精彩內容，歡迎持續收看《品觀點》網路節目《新聞海景第一排》！

更多品觀點報導

林尚賢談體育媒體新布局 分享跨界經驗與TSNA轉型方向

話術治國 賴政府頻吃制度豆腐的誠信危機

