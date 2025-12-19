兩岸重啟對話關鍵：在總統不在海基會
柳金財 / 佛光大學公共事務與國際事務學系副教授
日前海峽交流基金會發出「重要採訪通知」，由海基會董事長吳豊山主持董監事會議，並發表談話表示已當面向賴清德總統請辭，其個人體貼總統人事安排困難，當場欣然同意讓賢。對此外界評價其立場獨立客觀超然，沒有明顯藍綠政黨意識形態包袱，
始終堅持以兩岸和平發展為使命，為人道主義關懷者、兩岸對話及和平發展呼籲者，其兩岸路線頗為穩健。
兩岸無法重啟對話及協商，關係陷入螺旋敵意惡性循環，關鍵不在於海基會董事長是由誰擔任，而在於總統的政治主張。辜振甫董事長能夠進行辜汪會談及進行相關協議，在於當時李登輝政府仍奉行一個中國路線；馬英九政府成功順利與大陸簽署23項協議，在於奉行九二共識、一中各表路線。無論是一個中國、九二共識及一中各表，皆是中華民國政府曾奉行政策路線。
吳豊山於2024年10月接替前行政院副院長鄭文燦，鄭也是民進黨黨內較致力於兩岸關係的領導者；吳豊山就任海基會董事長，至12月31日止達13個月。固然恢復兩岸對話是海基會首要職責，吳也曾約海協會會長張志軍，希望兩岸對話釐清九二共識的爭議，並共商兩岸和平發展，但對岸以「九二共識沒有再釐清的必要」作為回覆。換言之，大陸視九二共識為對話基本前提、政治基礎，不是兩岸兩會對話的議題，不應將九二共識議題化。
如同陳水扁總統主政時期，一再呼籲兩岸對話將一個中國議題化，也難以取得大陸同意。檢視民進黨對九二共識發展歷程認知，從界定為是虛構不存在，到不是唯一選項，此意謂九二共識存在但只是眾多選項之一；扁政府曾經甚至一度願意承認，若是九二共識是一中各表，以中華民國憲法處理一中問題；倡議兩岸政治統合論、承諾四不一沒有，宣稱沒有廢除國家統一綱領及國家統一委員會必要；呼籲兩岸共同處理未來一中，即使如此尚無法恢復兩岸對話。後提出一邊一國論、臺灣正常國家運動，幾乎更不可能重啟兩岸協商。
蔡英文總統主政期間，宣稱主張維持現狀，依據中華民國憲法及兩岸人民關係條例處理兩岸事務；也否認自身曾經擔任陸委會主委時認同未來一中說法，提出九二歷史事實、九二會談精神及九二共同認知，作為重啟兩岸對話協商政治基礎的替代方案；且透過陸委會主委張小月宣稱，兩岸關係就是兩岸關係，外交部長李大維提出兩岸關係不是外交關係，皆宣稱主張維護現狀。後蔡英文總統時而宣稱對岸為別國、鄰國，時而以臺灣、中國稱呼兩岸，更不可能對話。
賴清德總統主政，更是強調中華民國與中華人民共和國互不隸屬，不僅不承認九二共識，還標籤化九二共識等於一國兩制，前者是界定兩岸關係性質，究竟兩岸是一國或一中內部關係？或是準國際關係抑或是國際關係？後者是論及兩岸統一後制度性安排，兩個概念並不相同。然賴總統卻是指鹿為馬概念轉換，印證擁有權力者如何試圖壟斷政策論述話語權。
同時，賴總統界定中國為最大境外敵對勢力；甚至陸委會梁文傑副主委宣稱兩岸兩區關係是兩國關係，儘管陸委會也會基於兩岸關係穩定，時而宣稱主張維持現狀或回歸憲法及兩岸人民關係條例處理兩岸事務。但現內政部又要求陸配宣布拋棄中華人民共和國國籍，否則取消擔任公職資格，兩岸因互不承認主權也就沒有承認彼此國籍問題，故無放棄國籍事宜，這被外界批判實施新兩國論。
兩岸無法恢復對話的關鍵核心，始終不是海基會會長任命是誰？吳董事長曾言海基會是官方唯一授權的兩岸對話平臺，呼籲海協會耐心地說服大陸高層，依據1993年雙方制定的「兩岸聯繫與會談制度協議」，重啟與海基會對話機制，共同為營造兩岸和平發展工程跨出建設性步伐。這看似希望兩岸恢復對話呼籲，然從陸方的角度，無論是多大的聲嘶力竭，皆是無效益呼喊；甚至大陸也可能以其話，反要求吳董事長應說服賴清德總統接受九二共識，作為重啟兩岸對話及協商的共同基礎。
如此，兩岸又陷入九二共識為對話政治前提或兩岸對話無預設政治前提之爭論。目前關於陸客來臺觀光議題，大陸主張先交流後對話，民進黨則主張先對話再交流，試圖營造在無九二共識前提下兩岸也能對話協商現象，致陸客來臺觀光胎死腹中，境外人士來臺觀光始終無法突破700萬人，無法恢復至既往1200百萬人水平。如此周而復始爭論不斷，徒增兩岸對立、敵意，絲毫無助兩岸和平穩定架構建立。
回顧兩岸對話歷史實踐經驗，兩岸互動真正進入談判期間僅有16年，包括李登輝主政的1992至2000年期間，及馬英九主政的2008至2016年期間，採取互不承認主權、互不否認治權；外交休兵、「和陸興臺」路線、「和陸友美」均衡戰略。其餘民進黨籍總統主政皆採取抗中保臺路線、聯美抗中一邊倒國際戰略，兩岸皆無實質對話。就此而論，無論任何人擔任海基會董事長，皆無力解開兩岸對話之鎖，關鍵在領導人一念之間。■
其他人也在看
賴清德民調下滑「綠營2028推派其他人」？張景森指「民進黨不應挑戰賴總統」：要支持、幫助連任！直言：當初反對賴清德挑戰蔡英文、現在也反對有人挑戰賴
張景森說，「我們應該扶持、幫助賴清德連任，因為他不是代表他個人在參戰，他是代表『民進黨執政』」...放言 Fount Media ・ 19 小時前 ・ 312
中共氣噗噗！美國對台軍售3500億 他曝「川普計劃」真相：太聰明
美國川普政府昨（18）日宣布向台灣出售價值111億美元（約3600億台幣）的武器裝備，創下台美史上最大規模軍售紀錄，包含8項產品，旨在強化台灣的「非對稱作戰」能力與威懾力。五角大廈強調，此舉符合美國國家利益，能支持台灣推進軍隊現代化並維持可靠防禦，更有美國官員揭露川普在第二任內對美中台關係的盤算。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 333
徐欣瑩宣布參選竹縣長！引「黨內互打」原因竟是鄭麗文？
論壇中心／綜合報導國民黨立委徐欣瑩今（18日）宣布參選2026新竹縣長，她強調「這場選舉不是派系運作，也不是政治交換」，一句話惹毛新竹副縣長陳見賢，其競選辦公室砲轟「政治論述矛盾，無助於藍營團結，對基層造成二次傷害」。桃園市議員于北辰表示，國民黨要參選先看「成色」，但在主席鄭麗文當選後就破了，現在當然會有紛爭。民視 ・ 22 小時前 ・ 115
藍白彈劾賴清德！陳昭姿喊話綠粉：若其他人效法他不也是獨裁？
藍白立院黨團今天在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。民眾黨立委陳昭姿喊話綠粉，若換了一位總統效法賴清德所為，這難道不就是你們最痛恨的「獨裁政權」嗎？她強調，絕不能讓賴清德總統的帝制野心，為台灣民主法治蒙上陰影。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 81
明知彈劾總統不會過仍提案？她揭「藍白目的」 一句話預告結局
國民黨與民眾黨在立法院挾人數優勢，於12日三讀通過反年改修法，行政院長卓榮泰宣布不副署再修版《財劃法》。藍白為此於18日立法院司法及法制委員會通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，國民黨還預告今（19）日將宣布彈劾違憲總統賴清德，引發各界高度關注。對此，時代力量黨主席王婉諭一早揭露藍白明知不會通過卻仍要提案的目的，並直言此舉「無法解決憲政僵局。」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 189
美國通知台灣逾3500億軍售案 規模歷來最大
台灣國防部18日表示，美國政府於美東時間17日17時許，就國軍「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」...CTWANT ・ 1 天前 ・ 226
批5大法官自拆憲法法庭 黃國昌：原憲訴法至少需6人評議
憲法法庭今天做出114年憲判字第1號判決，「憲法訴訟法」修法立法程序有明顯重大瑕疵，且違反憲法權力分立原則牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。民眾黨主席黃國昌今天下午表示，大法官現有總額為8人，即便依照舊法也應有6人參與評議，直批這5位大法官根本是憲政史上罪人，親手拆掉憲法法庭。自由時報 ・ 10 小時前 ・ 29
藍白聯手提案彈劾賴清德！彈劾文全文一次看
立院三讀通過的財劃法修正案，行政院長卓榮泰不副署，並獲總統賴清德支持，引發朝野對立，藍白立院黨團表示除了要求監察院彈劾卓榮泰外，今（18日）也將在立院召開記者會，宣布將提案彈劾賴清德。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 65
停擺1年終動起來！ 憲法法庭宣告藍白版《憲訴法》修法「違憲」 即起失效
在中國國民黨、台灣民眾黨攜手下，立法院院會去（2024）年12月20日通過尚須達共識的《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》以及藍白首修版《財政收支劃分法》修法。由於司法院大法官僅8人，且總統府已提名2波司法院大法官新人事案皆遭立院否決，因此憲法法庭停擺達1年。不過司法院日前公告，憲法法庭將於今（19）日召開確認裁判文本評議，結束後再召開一般評議。稍早憲法法庭召開記者會，宣告藍白版《憲訴法》修正案違憲，並即刻起失效。總統賴清德依法於今（2025）年1月23日公布藍白版《憲訴法》法修正條文，並於 1月25日正式生效理。民主進步黨立法院黨團遞狀聲請暫時處分及釋憲，憲法法庭則在5月12日召開說明會，釐清受理與否的要件後數日，終裁定受理。憲法法庭於今（19）日召開確認裁判文本評議，結束後再召開一般評議。憲法法庭結束一般評議後，稍早召開記者會，宣告今年1月23日修正公布之《憲訴法》第4條第3項規定、第30條第2項規定、第3項規定、第4項規定、第5項規定、第6項規定、第95條規定，於立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力。更多台灣好新聞 ・ 15 小時前 ・ 31
監察院會按立法院要求彈劾卓榮泰？ 李鴻鈞巡察行政院言談有玄機
行政院長卓榮泰日前「不副署」有違憲違法疑慮的在野黨財劃法，在野黨因此要求監察院彈信傳媒 ・ 18 小時前 ・ 41
立院司委會決議：譴責綠色獨裁 將卓榮泰移送監察院彈劾
[Newtalk新聞] 對於行政院長卓榮泰不副署立法院覆議維持的財政收支劃分法，總統賴清德不公布，立法院司法及法制委員會國民黨召委翁曉玲今(18)日邀請總統府秘書長潘孟安等人備詢。不過，潘則沒有列席。委員會也隨即通過兩個臨時提案，譴責賴清德、卓榮泰「綠色獨裁」，並將卓榮泰移送監察院彈劾。 立法院司法及法制委員會今日邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依《中華民國憲法增修條文》第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，並備質詢。 不過，總統府秘書長潘孟安則沒有出席。另外，行政院秘書長張惇涵出席前受訪表示，如果當初立法院願意理性討論行政院版的「財劃法」，且在強行通過後，當行政院提出覆議案時，立法院願意邀請行政院長到立法院做報告、完成理性的討論，那院長也不會依照憲法賦予的職權不予副署。 張惇涵說，所謂「菩薩畏因，眾生畏果」，如果立法院的議事程序都能按照憲政民主程序進行，今天就不需要新增這項專案報告。行政院依照憲法規定受邀備新頭殼 ・ 1 天前 ・ 156
最新／《憲法訴訟法》新制立法程序有重大瑕疵 牴觸憲法即日起失效！
即時中心／林韋慈報導立院藍白黨團去年修正憲法訴訟法，讓憲法法庭作成判決及暫時處分裁定，應經由大法官現有總額10人以上參與評議，且違憲宣告人數不得低於9人，導致憲法法庭實務運作困難，民進黨團總召柯建銘等人提起釋憲；憲法法庭今（19）日宣判，新制立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，自本判決公告之日起「失其效力」。民視 ・ 4 小時前 ・ 57
花蓮縣長選戰多方競逐 泛藍陣營呈分裂局勢?
地方中心／趙永博 花蓮報導明年地方縣市長選舉逐漸升溫，花蓮縣藍營內部浮現多位有意角逐縣長寶座的人選，包含國民黨籍吉安鄉長游淑貞、前花蓮市長葉耀輝，以及無黨籍縣議員魏嘉賢、議長張峻，泛藍陣營呈現多方競逐態勢，引發外界關注藍營是否分裂。漸層藍為底，打開新局花蓮向前。花蓮縣議員魏嘉賢的看板，最近開始高掛花蓮街頭，已經連兩任的花蓮縣長徐榛蔚，下屆交棒給誰，據了解，藍營內部已經做了民調，其中傅崐萁人馬，吉安鄉長游淑貞，出線機率很高。吉安鄉長游淑貞表示：「只是我們希望，我們能夠有機會團結，讓我們的花蓮更好，而不至於產生沒有辦法收回的分裂和紛爭。目前藍營有黨籍候選人，淑貞在民調中拔得頭籌，且有一定差距，中央黨部肯定淑貞在基層的努力」。遭撤銷黨籍的縣議員魏嘉賢，訴求「花蓮人的選擇」！（圖／民視新聞）除了國民黨籍吉安鄉長游淑貞與前花蓮市長葉耀輝爭取黨內提名外。藍營出身，但遭撤銷黨籍的縣議員魏嘉賢，以及被開除黨籍的議長張峻，也各自以無黨籍身分被視為潛在人選，使泛藍呈現分裂態勢。花蓮縣議長張峻：我尊重國民黨的徵召或提名的人選，我目前最在意的就是我們光復鄉重建經費的編列，還有各鄉市公所統籌分配稅管的增加。」被開除黨籍的議長張峻，被視為泛藍重要變數，是否參選成關鍵觀察點。（圖／民視新聞）花蓮縣議員(無)魏嘉賢：那未來人生的規劃，每一個人都有他的既定的方向，那我們按照自己的方向在走，不會有任何的改變，也不會因為外界的一些狀況而有絲毫的變動。」在傅崐萁夫妻輪流執政10多年後，下一屆的花蓮縣長，國民黨能否繼續執政，要面對的恐怕不只綠營對手，還有泛藍的強勁勢力。(民視新聞趙永博花蓮報導)原文出處：花蓮縣長選舉變天？ 泛藍陣營多方分裂競逐 更多民視新聞報導吳豊山請辭！海基會下任董座人選成焦點 陸委會回應了李明峯深夜商旅受傷送醫 南市府發聲了日本擬調降成人護照申辦費 預計2026年夏季生效民視影音 ・ 1 天前 ・ 3
藍營議員挺陳亭妃掀議論！郭正亮揭背後關鍵
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名開展，民進黨立委陳亭妃、林俊憲均有意角逐台南市長，2人一度唇槍舌戰。同時，國民黨籍的台南市議員蔡育輝公開力挺陳亭妃，引林俊憲質疑藍營介入綠營黨內初選，陳亭...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 18
指卓榮泰違法漏編總預算案還造謠 藍黨團：絕不低頭
國民黨團今（18日）召開「騙騙騙! 施政不利就詐騙 政院盡傳假消息!」記者會，副書記長許宇甄表示，行政院長卓榮泰稱總預算案剩不到半個月、若12月底前審查不通過將影響重大建設是造謠，指政院違法漏編、拒不補件，還大聲咆嘯批在野黨害政府倒閉，是奧客、無理取鬧，作賊喊抓賊，國民黨絕不低頭。太報 ・ 1 天前 ・ 10
清德宗變法？ 國民黨質疑賴清德想君主立憲
國民黨今天（18日）召開記者會，質疑總統賴清德與行政院長卓榮泰大唱違法、違憲的「雙簧」。強調依憲法規定，對於三讀通過、且覆議失敗的法案，行政院長沒有不副署的空間；總統也沒有不公布的空間，否則就如同清朝中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
藍白合？高虹安復職新竹市長拚連任 國民黨將禮讓
新竹市長高虹安涉貪污案高院二審改判無罪，明年可望爭取連任。國民黨組發會主委李哲華17日表示，基於「藍白合」以及現任優先原則，國民黨將禮讓高虹安競選連任。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
立院表決通過延會到明年1月底 全年無休
[NOWnews今日新聞]行政院函請立法院審議2026年度總預算，不過在野黨不滿行政院未依法編列預算幫軍警加薪，杯葛總預算，迄今仍未付委審查。民眾黨立院黨團提案，本會期延會到1月31日止。立法院院會今...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 1
憲法法庭癱瘓1年多！「憲訴法」今被宣告違憲 即日起回復修法前狀況
司法院今（19）日下午舉行憲法法庭114年憲判字第1號判決「憲法訴訟法案」記者會，因《憲訴法》修正條文規定，大法官總額15人，參與評議人數不得低於10人，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人，依法，目前8位大法官無法作成違憲判決。對此，憲法法庭今午後判決違憲，即刻失效，回復修法前狀況。大法官人事案引發朝野對立，總統賴清德兩波大法官提名7人名單，全數遭在野藍白......風傳媒 ・ 13 小時前 ・ 2
頂上無毛，國家來扛！南韓總統拋震撼彈：「禿頭」讓健保來救
[Newtalk新聞] 南韓總統李在明拋出震撼彈，主張將遺傳性禿頭藥物納入國家健康保險補助，引發軒然大波。他認為禿頭已從單純的美容問題，演變成影響部分民眾生活與自信的「生存議題」。這項構想在健保財務早已亮紅燈的南韓社會投下變數，不只在網路論壇炸鍋，連受惠的禿頭族群內部也雜音不斷。 這項政策隨即在南韓社會掀起正反兩極論戰。支持者大讚李在明是「最接地氣的總統」，認為此舉能大幅減輕患者的經濟負擔。然而，反對聲浪同樣高漲。忠清北道33歲的李元宇坦言，髮線後退確實打擊自信，但考量到健保早已陷入赤字困境，「不是能隨便亂花錢的情況，禿頭終究還是美容問題，不是疾病」。也有網友犀利批評，連女性衛生用品、乳癌藥物納保都會被檢討，現在卻想補助禿頭藥，簡直像在開玩笑。更有聲音直指核心，如果一個社會連禿頭都變成生存壓力，政治人物該做的不是發補助，而是從根本改變這個高壓社會。 根據BBC報導，南韓現行健保制度僅補助因疾病或醫療原因導致的脫髮治療，最常見的遺傳性禿頭被排除在外。衛生部長鄭銀敬16日在會議中明確指出，遺傳性禿頭不會直接危及生命，因此不符合補助條件。李在明當場反駁：「難道是不是疾病，取決於我們怎麼定義遺新頭殼 ・ 16 小時前 ・ 25