兩岸重啟觀光？中國更新「赴台旅遊示範合同」 梁文傑曝最在意1事

陸委會發言人梁文傑。(記者陳鈺馥攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國文旅部近日公布一份「赴台灣地區旅遊示範合同」，更新了中國觀光客來台的相關旅遊規範、禁止低價團、消費者保障等內容。陸委會發言人梁文傑今天說，改版是例行公事，沒有特別意義，但還是肯定中方對於觀光團來台，並沒有不想推動的意思。

梁文傑說明，所謂赴台旅遊示範合同是2014年就開始印發，這次是更新版，「所以在我們看來，應該是一個例行公事，並沒有什麼特殊的意義」。至於恢復兩岸觀光，陸委會希望中方能夠回覆我方的信函，以確保兩岸旅遊的安全、品質、穩定性和公平性。

針對陸委會是否會把合約範本的更新，當成是中國願意恢復中客來台的訊號？梁文傑回應，合約範本上一版是2024年，現在這版可能有細微調整，看起來應該還是例行公事，沒有特別的意義，「但是我們還是肯定對方對觀光團來台這件事，並沒有不想推動的意思」。

梁文傑形容，兩岸互動就像打乒乓球，打了回去不接球，也不把球打回來，這球就打不下去，還是希望對方能回覆。

針對媒體追問，中方現在更新合約範本，陸委會不考慮接球嗎？梁文傑說，「常常時機就是稍縱即逝」。這樣惡性循環下去，其實誰都不樂見，但是每當大家想改善關係時，對岸就會做出一些讓兩岸關係走向惡化的舉動，例如中方片面改M503航路，觀光署宣布我方禁止團客赴中。懲獨22條後，政府將赴中港澳旅遊警示提升為「橙色」。

關於我方是否要推進兩岸觀光？梁文傑說，我方政府最在意的是，今天觀光客來很多，明天會不會突然就斷掉。今天跟旅行社簽個合約，明天相關單位一聲令下就不准出團。就像日本類似狀況，那這種合約是沒有用的。

