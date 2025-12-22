「兩岸開戰我第一個落跑」 吳子嘉狠打臉賴清德台灣之盾：拖時間等美軍，擋個屁！

（圖／翻攝youtube）





總統賴清德拋出8年1.25兆國防特別預算，主打「台灣之盾」（T-Dome）等，強化防空與反飛彈能力，以提升台灣面對中國飛彈、無人機與戰機威脅的整體防衛能量，遭藍白立委封殺，針對美國在台協會（AIT）介入。名嘴吳子嘉質疑，中共超音速武器已改變台海戰爭型態的情況下，「台灣之盾」恐無實質防禦效果，「沒辦法擋，擋個屁？」若美軍未能及時介入，根本不用打了！吳子嘉直言「兩岸開戰，我第一個落跑」。

吳子嘉在網路節目「董事長開講」質疑，外媒報導，中共有超音速武器，不能攔截，也壓縮美國航母救援時間。那賴清德花1.25兆布局「台灣之盾」幹嘛呢？超音速飛彈怎麼防禦？「台灣沒辦法擋，擋個屁？還台灣之盾？」台灣唯一戰略就是拖時間等美軍來？美軍不來怎辦？不用打了！

外媒認為，美國不是要放棄台灣，而是要求提高國防能力，尤其是提升台灣初期生存能力。然而超音速武器確實改變台海安全態勢。

吳子嘉直言，「兩岸開戰，我第一個落跑，我一定落跑…我70幾歲了，徵兵徵不到我。我帶我全家去旅遊，坐飛機跑掉，一個禮拜前就走了，不跟你混了。」

網友酸「你跑不過狗官，吳董兩條腿，狗有四條腿」、「有能力的，有腦袋的，一定都會跑」、「台獨都第一個跑啊…最後還不是我們要自己保護國家？」、「我排在你後面第二，落跑」、「要為貪官，政客打戰嗎？正常人都不要吧？」、「誰要承受民進黨的惡果？白痴才不跑」

