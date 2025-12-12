兩岸開戰照常上班課？黑熊學院「不會等死」：飛彈很貴不可能無限狂打…哪些地方可能是交戰熱區？

戰爭時是否要上班上課？台北市議員苗博雅日前提到，若兩岸爆發戰爭，台灣本島民眾仍可維持上班上課，引發熱議，對此，黑熊學院在臉書PO文表示，如果把「戰爭」換成「颱風」或「強烈地震」等天災，答案就很清晰。 黑熊學院表示，戰爭通常「不是連續」的砲火攻擊，飛彈很貴，不可能無限狂打。無論何種型態，發生戰爭時都不會是「只能放空等死」，更何況，台灣擁有天然的縱深與屏障「台灣海峽」。

台北市議員苗博雅日前談到「戰時是否上班上課」時表示，若台海發生衝突，金門、馬祖等外島可能率先遭受攻擊，但台灣本島多數地區仍有可能維持正常上班上課。

對此，黑熊學院發文指出，其實只要問對問題，答案就很清晰。例如，把「戰爭」換成「颱風」或「強烈地震」等天災來看，某些遭受衝擊比較嚴重的地區，會宣布停止上班上課；某些地區完全不受影響，那就照常上班上課。

黑熊學院強調，戰爭通常「不是連續」的砲火攻擊。飛彈很貴，不可能無限狂打。無論是一戰二戰、烏俄戰爭都一樣：沒有被攻擊的地方，人民都要想辦法活下去。烏俄戰爭時，烏克蘭的麵包店仍然能正常營業6小時，這不僅是因為烏克蘭有縱深，而是烏克蘭人民「努力想辦法繼續生活」。

另外，黑熊學院也整理出外界最關心的3個問題。

1、台灣開戰後，不像烏克蘭有縱深區分前線與後方？

​

黑熊學院指出，台灣本島東西最寬處僅約144公里，一但遭受入侵，幾乎無戰略縱深可供退守與轉進。但是，台灣與敵對勢力隔著4-6倍英吉利海峽（諾曼第登陸戰），台灣擁有天然的縱深與屏障。「那個屏障，就是台灣海峽」。中共如果要對台灣本島發動攻擊，要先奪下制海、制空權，然後得再想辦法將軍隊送到陸地上。

這段時間的台灣人民要做的事情很多，可能是加入前線、成為後勤。如：破解假訊息、盤點物資、繼續學習基礎救護、幫助家中的孩子轉移注意力、修復被破壞的建築物或基礎設施等運作。

​

​2、怎麼分散風險？

​

黑熊學院表示，台灣地狹人稠，許多關鍵基礎設施可能牽一髮動全身，一般人要怎麼繼續生活？這就取決個人或社區的準備：可能是社區的備用發電機，或家中的儲水與電力備援計劃，這是為什麼台灣必須發展並且了解「全社會防衛韌性計劃」。

延伸閱讀： 小橘書是什麼？發放時間、電子檔、36頁全重點！全民安全指引不只講戰爭，地震、海嘯、颱風準備一次看

​​

3、哪些地方最有可能是交戰區/熱區？？

​

黑熊學院指出，舉凡總統府、關鍵基礎設施（機場、橋樑、車站、變電所、軍事基地），這些地方最有可能被優先攻擊。飛彈可能會好幾十枚去集中破壞其中一個重要設施，但通常不會去攻擊好幾十個一般社區。

​​

黑熊學院強調，無論何種型態，發生戰爭時都不會是「只能放空等死」。除了戰備、投入軍事部署外，國民經濟也會轉入臨戰或戰時經濟體制。就像是疫情期間，工作型態可能會改變，但社會機能不會停滯。

​

專注於投資國防力量，讓敵人無法跨越台灣海峽並登陸台灣本島，那麼，對手就只能夠使用相對昂貴的巡弋飛彈、彈道飛彈、長程火箭等武器來攻擊本島。

​​

黑熊學院表示，台灣在面對戰爭的應變上，當然還有許多地方需要改進，那我們就來改進，而不是唱衰、打口水戰。「中共最希望看到對方自亂陣腳，讓我們因為恐懼而什麼都不做」。

​





