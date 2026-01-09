兩岸開戰願讓自己或家人上戰場？最新街訪民眾意見曝光

大陸去年底執行「正義使命-2025」環台軍演，成為史上實彈射擊最接近台灣的一次，引發各界高度關注，而在日前《遠見》公布最新民調顯示，針對兩岸衝突相關議題，有5成國人認為兩岸未來5年內可能發生戰爭，但也有6成3的人不願自身或家人上戰場。而在今（9）日，中天《高級酸新聞台》也播出以相關話題為題的最新街訪。

《遠見》12月31日公布「2026民心動向調查」最新結果，其中在問題「請問你認為未來5年內，兩岸可不可能發生戰爭？」中，50.3%民眾認為有可能（20.2%很有可能、30.1%有點可能），40.7%認為不可能（完全不可能9.9%、不太可能30.8%）。而若從政黨傾向來看，泛藍、泛綠、民眾黨均有過半支持者認為可能發生戰爭，其中以民眾黨支持者最高（59.7%）；認為不可能的，則以泛綠45.5%最高。

廣告 廣告

問題「如果兩岸發生戰爭，請問你願不願意讓你或你的家人上戰場參戰？」方面，有63.9%民眾不願意（45.9%很不願意、18%不太願意），大幅領先願意（25%，其中15%很願意，10%有點願意）。若從政黨傾向來看，民眾黨支持者有91%不願意，泛藍支持者86.9%，泛綠僅32%不願意；願意部分，以泛綠61.3%最高，泛藍、民眾黨支持者僅有10.8%、7.5％願意。

中天網路節目《高級酸新聞台》今天播出以「兩岸軍事衝突」相關話題為題的街訪影片，其中就「兩岸開戰是否願意自身或讓家人上戰場」方面，有民眾表示不願意，他們的意見包括「不會，要我把家人推上去不可能」、「那是不可能的」，但也有民眾表示願意，稱「要捍衛國家」、「會，台灣只有一個，不然要去哪裡」。此外，有受訪者直言「碰到戰爭，小老百姓當然要上啊」。

而在節目最後，主持人李珮瑄總結，共軍可在一夕之間集結進行圍台軍演，但對於這樣的行動，台灣的反應似乎不如預期、「是不是真的出現所謂溫水煮青蛙」。她指出，很多受訪者強調，由於共軍頻繁軍演，台灣基層已漸漸習慣，對於兩岸之間會不會發生戰爭，受訪者眾說紛紜，至於兩岸開戰，大部分人不願意自身或讓家人上戰場，但戰爭發生「可能已經不是願不願意的問題」。

【看原文連結】