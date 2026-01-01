兩岸開戰願讓自己或家人上戰場？驚人民調謝寒冰爆玄機

根據《遠見》兩岸衝突相關議題最新民調，針對「如果兩岸發生戰爭，請問你願不願意讓你或你的家人上戰場參戰？」進行調查，有63.9%民眾表示不願意，僅有25%願意；若從政黨傾向來看，泛綠支持者61.3%願意、32%不願意，泛藍支持者86.9%不願意、10.8%願意。媒體人謝寒冰表示，這個調查是在軍演之前所做，如果軍演之後再去做，恐怕結果會有點變化。

針對《遠見》民調有63.9%民眾不願意自身或家人上戰場參戰，謝寒冰昨(上月31日)在中天《頭條開講》節目中表示，不願意才正常，誰願意自己的家人上戰場，就算是軍眷，恐怕也不願自己的家屬上戰場，上戰場誰知道會發生什麼事，沒有人知道。本來軍事這種東西，對每個國家來講最好是備而不用，因為那只是保衛自己的最後手段，而不是非用不可的東西。

謝寒冰接著表示，《遠見》這個調查是在軍演之前做的，如果軍演之後再去做，恐怕結果會有點變化。那一些很願意或非常願意上戰場的人，大概就不太會改變，那些人就是反正無所謂，也就是意識形態很強烈的那種人；那種人只有一種情況才會改變，就是當戰爭真的發生在眼前，可能會到美國繼續喊，繼續作戰到底。

謝寒冰指出，總統賴清德最近一直上節目提到，只要任何講說他戰時會投降的東西都是謠言。他也認為是這樣，他們不可能投降，質疑他們第一個就跑了，民進黨一大堆人在美國都有家眷的，他們的孩子、孫子都在那裡，所以他們很快就可以跑了。

謝寒冰認為，問題是我們大部分的人跑不掉，差別就在這裡，就變成這些人出張嘴，我們要出條命。賴清德他們天天出張嘴，到最後死的都是我們老百姓，這就是我們為什麼不讓他胡作非為的原因。

2026遠見民心動向調查（網路版）調查說明，執行單位：遠見民意研究調查；調查地區：台灣地區22縣市；調查對象：20歲以上民眾；調查期間：2026年12月8日至16日；調查方式：網路問卷自行填答；樣本規模：完訪1069份。

