兩岸開戰？瘋傳「台灣導彈誤射廈門」橋上火燒車 事實查核中心出手了

日本首相高市早苗「台灣有事說」引發中國不滿，不只駐大阪總領事薛劍嗆聲「斬首」，中國更罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。然而，隨後竟又有消息傳出「台灣導彈誤射廈門」，影片中橋上煙霧瀰漫，火光沖天，甚至還有火燒車畫面。對此，台灣事實查核中心也曝光真相。

根據台灣事實查核中心資料顯示，用「廈門」、「橋」、「火燒車」等關鍵字搜尋中國影音平台抖音，找到多段當晚拍攝、上傳的演武大橋火燒車影片。比對可見，網傳畫面中的濃煙位置與橋面情況，均與抖音影片一致；影片中出現的高樓建築，也確為廈門地標「廈門世茂海峽大廈」，與任何軍事活動無關。

查核顯示，火燒車事故影片自10月21日起便在抖音由多個帳號陸續流出。然而10月23日，TikTok 帳號挪用該段影像，再加上「突發新聞」及「台灣導彈誤射廈門」等完全虛構的敘事，並被大量轉貼至臉書與LINE群組，使假訊息快速擴散。

查核中心指出，此事件屬典型的「真實畫面加上虛構軍事情節」假訊息模式。類似案例過去多次出現，例如2024年4月，社群曾流傳「中國飛彈墜落北京燕郊民宅」的假訊息，但圖片實為河北燕郊氣爆事故；2022年7月，馬祖部隊例行雲台操演畫面亦曾遭冒用，錯稱為中國軍隊在台海附近實彈軍演。

