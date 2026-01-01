兩岸開打機率高嗎？謝金河回顧「納粹戰前徵兆」：課重稅、不給領存款

​去（2025）年底，中共解放軍對台發動「正義使命2025」軍演，自30日8時至18時在台海周邊劃設多處臨時危險區，火箭落彈點是史上最近，兩岸緊張情勢迅速升溫。對此，財信傳媒董事長謝金河31日在臉書以「經濟自由與戰爭風險」為題指出，中共再度發動對台軍演，此次規模更大、距離更近，許多人開始擔憂戰爭的風險，但他其實一直以來都認為兩岸戰爭風險很低，甚至日本的風險要比台灣高出百倍。

謝金河指出，首先是兩岸只有國共內戰，頂多到古寧頭，沒有血海深仇，只有主權爭議；反觀日本是百年恩仇，從東北到南京大屠殺，這不容易化解。再者是台灣約有3，4成自認是中國人，這讓中國在台灣有容易收買的內應，買台灣絕對比打台灣划算，「根本用不著打！」財訊專欄作家印和闐2018年發表的專文「從納粹經驗看台商」，內容談及「戰爭前兆」，而很多人都不知道，其實戰爭的發動和經濟有很大的關連性，1929年世界經濟大蕭條​，德國600萬人失業，希特勒在經濟危機中向猶太人開刀。

謝金河回顧，先是在1935年希特勒通過「紐倫堡種族法」，定位猶太人是最低端的種族，希特勒鬥爭猶太人並採取資本管制，自1936年起掠奪其資產；時至1938年，希特勒公布德國境內有70萬猶太人口，並稱1%的猶太人控制德國20%的財富，隨即要求猶太人公布財產清單，先對猶太企業（董事長、總經理是就算）課25%的稅，而後變成只要有一個股東是猶太人就算，接著要求猶太企業要把資產移轉給亞利安人， 移轉價格由希特勒認定，不得超過淨值20%，年11月，猶太人在銀行的存款不得提領，有價證券強制移轉，隔年離開德國的猶太人資產剩不到1成。

謝金河說，而被送到奧斯威辛集中營的猶太人，光是眼鏡、金飾就堆的像山一樣高。他也提及另一本台灣投資人很熟悉的作品「一個投機者的告白」作者也是猶太人，在法國被攻陷前逃到美國才保住一命；當年希特勒清算完猶太人，以充實戰爭軍費，旋即出兵打捷克、波蘭，並屠殺猶太人，這段歷史值得借鏡。他總結，俄烏戰爭將滿4年，雙方都很疲憊但卻很難聽下來，台灣有很多人不知道共產黨的可怕，現在俄羅斯，朝鮮，中共都是軍國主義國家，這才是地緣政治不安的源頭！

