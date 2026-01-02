兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼

政治中心／綜合報導

兩岸局勢受到國際關注，有50.3%民眾認為5年內可能發生戰爭。（圖／資料照）

兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。

中共解放軍去年12月29日無預警在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東實施針對性軍事演習。國防部針對此不理性的挑釁行為，表達強烈譴責，並成立應變中心依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，用實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。

根據《遠見雜誌》最新公布的「2026民心動向調查」結果，被問及「未來五年內可不可能發生戰爭？」50.3%民眾認為有可能；40.7%認為不可能。分析政黨傾向，泛藍、泛綠、民眾黨都有超過一半的支持者認為可能，其中民眾黨支持者有高達59.7%最高；認為不可能的以泛綠45.5%最高。另外，被問到若台海發生戰爭，願不願意讓自己或是家人上戰場？有63.9%民眾表達不願意，其中包括有高達91%民眾黨支持者不願意，泛藍86.9%居次，泛綠32%不願意。25%願意者中，泛綠支持者61.3%最高，其次是泛藍10.8%、民眾黨7.5％願意。

這項調查由遠見採網路問卷方式進行，自2025年12月8日至12月16日，調查對象為全國22縣市20歲以上民眾，樣本規模完訪1069份。

