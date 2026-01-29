兩岸關係座談 國民黨定位和平為長期治理策略

南台灣多位學者專家齊聚高雄，出席「二０二六年兩岸關係及地緣政治風險之挑戰與展望」座談會。（記者趙家麟攝）

記者趙家麟∕高雄報導

國民黨大陸事務部主任張雅屏二十九日在高雄出席「二０二六年兩岸關係及地緣政治風險之挑戰與展望」座談會表示，國民黨致力將「和平」重新定位為長期治理策略而非價值表態，與台灣主流民意對接，為兩岸關係提供一條避免災難性衝突的可行路徑。

這場南台灣兩岸關係學術界齊聚的年度盛會，在義守大學推廣教育中心登場，由高雄多個在地社團、高雄都會發展文教基金會、南台灣兩岸關係研究學會、國民黨大陸事務部、中華前瞻青年協會及中華日報等聯合舉辦。

廣告 廣告

座談會由義守大學財務金融管理學系特聘教授李樑堅主持，張雅屏、崑山科大講座教授丁仁方引言。樹德科大教授吳建德、屏東大學教授李銘義分別主持「兩岸關係展望」、「地緣政治風險」兩場座談，並邀請多位學者發表看法。

國共預計二月二至四日進行智庫交流。張雅屏指出，和平不是口號，亦非意識型態所能包裹；和平是務實的，也是領導人該有的治理能力；不談和平卻想靠製造衝突獲取選票，是台灣該走的路嗎？

張雅屏強調，在「九二共識，反對台獨」的政治基礎上，國共智庫交流一切透明化。國民黨目前並未執政，針對兩岸和平路徑，交流論壇或有「共同建議」的可能；未來，國民黨重返執政，亦應重新將和平定位為長期治理策略而非價值表態，與台灣主流民意對接，為兩岸關係提供一條避免災難性衝突的可行路徑。

李樑堅表示，和平是普世價值，兩岸和平是漸進達成的共識，希望先從「人民互動往來正常化」、「經貿合作常態化」、「官員及政黨交流不矮化」三個層面來努力。未來更可進一步思考從和平公投、兩岸和平大辯論、召開國是會議等方式獲致共識。

丁仁方表示，美國總統川普重返白宮以來，既有的國際秩序已被破壞，美國優先、利益取向已讓國際社會導向強權即真理的殘酷競爭。他認為，川普因素，加上中共阻絕外力介入台海、民進黨政府持續向法理台獨傾斜，促使兩軍事衝突的可能性持續升高。

出席座談的學者專家還包括正修科大副校長鄭舜仁、高雄大學政治法律學系教授廖義銘、文化大學政治學系教授鄭子真、屏東大學教育行政研究所教授李銘義、高雄餐旅大學航空暨運輸服務管理系教授陳福川、嘉南藥理大學社會工作系教授余元傑、樹德科大通識教育學院教授吳建德、馮國豪、行銷管理系教授周政德，以及屏東科大通識教育中心教授林信雄等。