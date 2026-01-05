兩岸關係條例修法 綠委林宜瑾撤案

賴清德總統子弟兵、民進黨立委林宜瑾原本提案將「兩岸條例」修成「兩國條例」，最後打退堂鼓。（本報資料照片）

賴清德總統子弟兵、綠委林宜瑾3日宣布要提案將「兩岸條例」修成「兩國條例」，強調「台灣中國一邊一國不是句口號」，引發走向法理台獨疑慮，不過，5日傳出林宜瑾已撤案，立法院6日的程序委員會確定不會出現此案。藍營狠酸民進黨自證「高呼台灣國從頭到尾就是詐騙」；林宜瑾則強調，沒成案何來撤案，並指還有其他立委也想連署，完整修改草案需要更多時間。

林宜瑾日前在臉書宣布要提案修正《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，並刪除原條文中「國家統一前」及透過「地區」描述兩國領土的用語，還嗆在野黨快來擋法案，「就算被擋又如何！」

蕭旭岑示警 美會叫賴清德擋下

2020年民進黨立委蔡易餘也提過類似修法，且當時民進黨在立法院擁有絕對多數，但因爭議太大，最後仍決定撤案。所以，這次藍營對於林宜瑾提案的態度，普遍主張「不當煞車皮」，就讓它成案，看民進黨如何處理。

然而，國民黨副主席蕭旭岑昨示警，此修法對兩岸關係絕對會造成衝擊，一旦被對岸視為「法理台獨」動作，即符合大陸《反分裂法》中對台動武的要件；蕭甚至質疑，賴總統是否希望透過引發兩岸衝突，屆時即可宣布戒嚴、停止2028年選舉？但他也分析，美國最後一定會出面，叫賴清德擋下該提案。

林宜瑾的提案連綠營自己人也不埋單，前政務委員張景森昨發文痛批，這是典型「務虛台獨、嘴砲政治」，此修法方向對台灣一點幫助也沒有，也不會得到國際上更多國家的承認，徒然製造內部對立、逼迫站隊、刺激衝突，「這是要團結台灣對抗強權的執政黨應做的事嗎？」他認為綠營支持者必須表態反對，因為這項修法爭議性極高、實質效益極低，不如主動撤案，讓台灣的社會對立降溫。

張景森痛批 徒然製造內部對立

昨日傍晚，傳出林宜瑾已撤案的消息，藍委紛紛在臉書發文嘲諷，網友也留言狠酸「真的是沒出息」、「看看沒人幫煞車就不敢送了」、「要演就演整套，不然就讓別人看不起」、「將來不要再說國眾兩黨是中共同路人囉！」

「國民黨都說好不當煞車皮了，怎麼民進黨還是匆匆忙忙、連滾帶爬？」國民黨發言人牛煦庭表示，「兩國論」連民進黨自己那關都過不了，不就自證高呼台灣國的激情從頭到尾就是詐騙嗎？台灣人民何苦繼續相信這群人呢？

藍委羅智強昨也在臉書隔空質問林宜瑾，辦公室上周五有沒有在送案登記簿上登記？他已親自到議事處確認，雖然送案登記簿的紀錄被立可帶塗掉，卻明顯可看到「人民」、「關係條例」、「草案」等字，要求林宜瑾說明，「若用立可帶塗掉，算不算撤案？」並說他願負擔言論責任，歡迎林來告，也笑林不敢提告。

林提3點回應 沒成案何來撤案

羅智強揶揄，林宜瑾沒必要連這麼小的事情都說謊，要證明沒撤案其實相當簡單，就是案子送出來；他想問，林什麼時候「再」送案？藍委洪孟楷也在臉書說，據可靠消息指出，民進黨立委5日已去撤案。

林宜瑾昨晚僅在臉書說，「國民黨團停止造謠！沒有成案何來撤案！」還提出3點說明：仍有立委欲連署；此案牽涉範圍廣，許多條文須跟著變動，要修就要完整修，尚需時間；議事處對其提案作許多修正建議。對於羅智強爆料她以立可帶塗銷送案紀錄一事，未進一步回應。