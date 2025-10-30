兩岸關係發展的台灣新民意變動解讀
根據美麗島電子報最新的10月國政民調（10月20日至22日調查）結果顯示，在歷經兩次大罷免挫敗的賴清德總統，其信任度與執政滿意度已經從民調谷底逐漸回升到41.7％與40.1％，只與負面評價拉近到5.8％與13.2％的距離，瀕臨民意崩盤危機暫時化解，而民進黨的好感度也同步反彈到高點為38.6％，比國民黨的35.7％及民眾黨的32.6％逐漸小幅拉開距離。基本上，這是因為賴清德與民進黨在這個月沒有犯大錯，黨內紛爭漸趨平緩，而國民黨陷入黨主席選舉的紛紛擾擾，民眾黨則因為黨主席黃國昌陷入狗仔風暴，所構築而成的新民調此消彼長結果。
最值得關注的兩岸關係民調議題則頗有看頭，首先在台灣和中國在哪些方面比較接近方面，民調結果呈現出跟以往大致相同的情況，依序認為語言文字、歷史文化、血緣關係與宗教民俗都有五到六成多的認可，但對比2013年4月的民調結果則顯示略有小幅度比例的下滑，尤其是在血緣關係下滑11.1％及宗教民俗下滑有6.4％，這顯然是台灣近十幾年來在有關國族認同與中國大陸有越來越遠的距離所致，還包括最近宗教界人士（尤其是一貫道道親）到對岸參加各種活動有多人失蹤或被拘留問題有密切關係。至於原本就是兩岸交流與融合最大問題所在的社會生活和價值觀以及意識型態和制度問題，仍然難以跨越障礙，僅有16.6％及6.4％的認可比例，這可謂是「中國式現代化」發展對兩岸關係問題最難加以突破的政治瓶頸！
其次，在認為要解決台灣與中國長久政治爭議，兩岸最終難免會發生軍事戰爭的議題方面，有60％的人不同意此說法，只有31.4％表示同意；在認為避免被中共統一，每人應付出一切代價，若有必要可為台灣犧牲生命的議題，則有53.2％不認同，40.8％認同。對比2021年4月的民調結果，當時認為會否發生戰爭的比例，不同意者有54.2％，同意者有39.6％，等於同意與不同意的差距就增長了近一倍之多。換句話說，就是認為兩岸問題最終不會走向戰爭局面的人增加了許多，多數人期盼兩岸應該繼續走向和平發展的道路，縱使最後必須面臨兩岸關係終局發展的政治談判，不管結果會是如何，也更不願意看到兩岸面臨兵戎相見的戰爭攤牌局面發展。
此從上述後半段的民調結果更加獲得了印證的結果。認為為避免被中共統一，若有必要可為台灣犧牲生命的人，在2021年4月調查結果，不認同者僅有48.6％，認同者有45.2％，僅有3.4％的差距，但經過了4年半，也就是2025年10月此次的調查結果顯示，不認同者來到53.2％，而40.8％認同，有12.4％的差距，兩相比較是增加了有3到4倍的比例。顯然，台灣多數人為了避免被統一而戰的決心有快速下滑的趨勢，某種程度上來看，台灣多數人民兩種微妙的心理反應，似乎目前是畏懼戰爭的情緒遠遠超過被中共統一的情結所左右。
最後，認為較能維護台灣安全、避免兩岸戰爭的做法，有高達58.3％的人支持「兩岸政府恢復談判以及放寬民間交流」，28.2％的人支持「我國每年增加預算購買武器加強國防」，僅有3％支持「我國全力配合美國總統川普的要求」。顯然台灣多數人民心中認可的「避戰」作法並不是多買武器，因為打不贏中國大陸，也不是完全的「倚美論」，因為川普總統不可信任，也更不可靠，對美國的可能出兵保護台灣或與中國大陸開戰，也多所疑慮及保留。
總之，歸結其因，兩岸關係發展原本就受到很多因素的影響及衝擊，台灣內部朝野惡鬥、社會撕裂、政治認同差異以及國家領導人的政治風格與民氣沈浮都是重要關鍵，再加上美、中、台三角關係的變動發展，以及俄烏戰爭與以巴衝突軍事對抗等國際因素的作用，目前台灣的多數民意走向是「避戰求和」，因為「不知為誰而戰」，更不願看到兩岸爆發戰爭的結果是台灣成為「棄子」，成為國際上的「政治孤兒」。
尤其是，當美國總統川普把台灣的「護國神山」台積電逼向美國投資設廠，可能把台灣當作「可以交易」的政治籌碼之際，台灣人民還能夠如何不「疑美」呢？當「疑美」與「恐中」又開始彌漫在台灣人民心中擺盪，甚至逐漸變動失衡時，又有誰可以信賴依靠呢？這已經不是認同你是「台灣人」或「中國人」，或者是「兩者兼具」的政治歸屬感問題了，也不是統獨意識型態政治爭議或生活價值觀與制度差異問題的個人喜好態度了，最後就是政治實力、利益與生命財產「權衡利弊」的可能結果吧！
【作者 陳淞山／美麗島電子報專欄作家】
其他人也在看
台灣人「畏戰情緒 」升高？前扁辦主任解讀民調：有兩種恐怖氛圍同時蔓延
《美麗島電子報》日前公布最新民調顯示，60％的台灣民眾不同意「兩岸最終難免爆發戰爭」的說法，僅31.4％同意。至於「為避免被中共統一，若有必要願為台灣犧牲生命」的題項，53.2％表示不同意，40.8％表示認同。對此，前扁辦主任陳淞山指出，這反映出台灣社會整體「畏戰情緒」升高，「願為台灣一戰」的決心則明顯下滑。陳淞山提到，在「避免被統一願犧牲生命」的問題上，4......風傳媒 ・ 4 小時前
陳淞山觀點》兩岸關係發展的台灣新民意變動解讀
[Newtalk新聞] 根據美麗島電子報最新的10月國政民調（10月20日至22日調查）結果顯示，在歷經兩次大罷免挫敗的賴清德總統，其信任度與執政滿意度已經從民調谷底逐漸回升到41.7％與40.1％，只與負面評價拉近到5.8％與13.2％的距離，瀕臨民意崩盤危機暫時化解，而民進黨的好感度也同步反彈到高點為38.6％，比國民黨的35.7％及民眾黨的32.6％逐漸小幅拉開距離。基本上，這是因為賴清德與民進黨在這個月沒有犯大錯，黨內紛爭漸趨平緩，而國民黨陷入黨主席選舉的紛紛擾擾，民眾黨則因為黨主席黃國昌陷入狗仔風暴，所構築而成的新民調此消彼長結果。 最值得關注的兩岸關係民調議題則頗有看頭，首先在台灣和中國在哪些方面比較接近方面，民調結果呈現出跟以往大致相同的情況，依序認為語言文字、歷史文化、血緣關係與宗教民俗都有五到六成多的認可，但對比2013年4月的民調結果則顯示略有小幅度比例的下滑，尤其是在血緣關係下滑11.1％及宗教民俗下滑有6.4％，這顯然是台灣近十幾年來在有關國族認同與中國大陸有越來越遠的距離所致，還包括最近宗教界人士（尤其是一貫道道親）到對岸參加各種活動有多人失蹤或被拘留問題有密新頭殼 ・ 22 小時前
蔡正元示警鄭麗文「我是中國人」成票房毒藥！侯友宜首位不跟進 黃暐瀚：蔣萬安、張善政、盧秀燕都會被問
侯友宜不跟進鄭麗文「我是中國人」說法，成國民黨首位表態縣市長。黃暐瀚分析蔣萬安、張善政、盧秀燕等人將陸續被問。蔡正元警告恐成票房毒藥，縣市長將保持距離。游盈隆點名五面紅旗，認為違背主流民意。國防預算上，鄭麗文主張合理預算，與朱立倫支持3.5%GDP立場不同，賴清德則推2030年達5%。藍綠兩黨國防兩岸議題南轅北轍，誰是主流民意2028選舉見真章。風向台灣 ・ 5 小時前
攝護腺微創拉開手術 免動刀
記者王勗∕台南報導 良性攝護腺肥大(BPH)是所有中老年男性宿命，隨著年紀增長帶來的…中華日報 ・ 1 天前
蓋一條捷運要花10年時間？議員建議潛盾施工縮短時程
台中捷運藍線機電標今年6月動工，未來工程部分將採分階段施工，預計工期長達10年，台中市議員李中表示，蓋一條捷運要10年，耗時實在太長，他建議捷運工程局應設法縮短時程至5年、7年，最好可以採24小時施工的方式進行，經費方面則可以考慮發行公債。（圖：台中市政府提供）李中表示，在台灣蓋一條捷運要花10年時間，耗時太久，以藍線來說，蓋好已經是民國124年，屆時台中的交通狀況可能與目前的評估報告差距很大，捷運可能已不敷實際需求。中捷藍線是政府重大工程，依法可以引進外勞，且近年來房地產不景氣，許多工人沒工作，可思考透過延長施工時間達到縮短工期的目的。李中強調，一條捷運花10年，若台中市要有三條捷運，可能要等到民國135年，他建議捷運工程局採取24小時施工的方式進行，將工期縮短至7年、 ...台灣新生報 ・ 1 天前
華府風向已變 政府該如何調整兩岸政策
近期，《時代》(TIME)雜誌在官網刊登由美國保守派智庫學者高德斯坦(Lyle Goldstein)所撰，標題為《美國必須警惕臺灣魯莽的領導人》(The U.S. Must Beware of Taiwan’s Reckless Leader) 的專文，批評賴清德總統的演說刺激中共，呼籲美國政府應適時出手約束賴總統，使外交部罕見地於連假期間，發出新聞稿予以駁斥。奔騰思潮 ・ 9 小時前
台灣人心態變了？ 最新民調曝「畏戰情緒高於統一 」前扁辦主任曝主因
根據《美麗島電子報》10月國政民調顯示，總統賴清德滿意度40.1%、不滿意度53.3%；滿意度提升4.6個百分點、不滿意度下降3.7個百分點，同時民進黨的好感度也回升至38.6％，略高於國民黨的35.7％與民眾黨的32.6％。對此，前扁辦主任陳淞山29日就表示，這主要是因為民進黨近月未犯重大錯誤，內部紛爭趨緩，而國民黨陷入黨主席選舉爭議，民眾黨則因捲入昌狗仔風波，導致民調出現此消彼長的變化。中時新聞網 ・ 7 小時前
總占地6000坪！昔熱鬧夜市慘變空城 在地人揭沒落主因
許多民眾休假時都會去夜市、老街等地方走走散心，感受熱鬧的氛圍。有民眾在光復節連假時到嘉義的「嘉樂福夜市」，卻發現現場人煙稀少，也幾乎沒什麼攤販擺攤，於是好奇PO上網詢問網友「為什麼嘉樂福夜市這麼慘？」貼文發出後，不少當地人點出衰落的原因，除了租金上漲以外，也因為前幾年新冠疫情的影響，導致外來遊客減少，使得嘉樂福夜市不再像以前那樣繁榮。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
風雨欲來百家爭鳴，發言只限「秋水共長天一色」的那方會更好嗎？
這週四的川習會，既是川普重返白宮後，也是雙雄爭霸正式走上檯面的的首次美中領袖會晤。這次會面發生在習近平主席召開四中全會及川普總統密集舉行東亞峰會及美日峰會後，兩位雙子座領袖各帶劇本，無論結果如何，過程已張力十足。思想坦克Voicettank ・ 9 小時前
台灣人「畏戰高過統一」！前扁辦主任揭關鍵
[NOWnews今日新聞]《美麗島電子報》最新10月國政民調顯示，總統賴清德的施政滿意度為40.1%，上升4.6個百分點，不滿意度為53.3%，下降3.7個百分點；同時，民進黨整體好感度也回升至38....今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
別再用熱水壺煮泡麵 日本飯店揭後果
[NOWnews今日新聞]一般飯店除了毛巾等備品之外，也會擺放熱水壺等物品，讓住客可以享受舒適的時光。不過如果將這些方便當成隨便，可能會對飯店造成困擾。日本一間飯店近來就發影片表示，有人會使用電熱水壺...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
2025日本移動展：Mazda推出兩款新魂動風格Vision概念車
Written by: Bear在2025年日本移動展中，Mazda推出了兩款Vision車型：Mazda VISION X-COUPE 和Mazda VISION X-COMPACT(X發音為cross)，這兩款車型都體現了Mazda今年展會的主題：駕駛的樂趣推動可持續的明天到2035年(The Joy of Driving Fuels a Sustainable Tomorrow for 2035)。CarStuff 人車事 ・ 1 天前
中國最長壽帝王：熬死九個兒子，孫子繼位時已中年
在中國歷史上談到「中國最長壽帝王」，多數人會想到清朝的乾隆帝，他活到89歲高齡，被譽為福壽雙全的象徵。然而，若依據史料考證，真正的長壽之最其實另有其人，他就是活到104歲、熬死九個兒子、晚年仍見證孫子登基的南越武帝趙佗。這位從戰國末年走出的老將，不僅一手開創嶺南王朝，更成為今日兩廣與越南文化融合的關鍵推手。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
普發現金萬元 元大銀加碼應援、最高抽11萬元現金
全民關注的「全民＋1 政府相挺」普發現金即將登場，將於11月5日開放網路預先登記，元大銀行順勢加碼最強應援「領萬元 抽萬元 普發現金找元大」活動。自2025年11月5日至2026年2月28日，民眾只要於財政部「全民＋1 政府相挺」網站登記，將普發現金採「登記入帳」方式，指定登記入帳至「元大銀行臺幣存款帳戶」，或是持元大銀行金融卡至全台「元大銀行ATM」領現，即可參加抽獎，有機會抽中1萬元回饋金。中時財經即時 ・ 54 分鐘前
普發現金ATM領最即時！領取時間、限制、步驟一次看
普發現金ATM領最即時！領取時間、限制、步驟一次看EBC東森新聞 ・ 1 天前
空橋停機坪不足…搭接駁車登機 折騰年長旅客
桃園機場機坪不足的問題日益嚴重，夜間停機位常不敷使用，讓航空公司需要花更多心力協調調度，遇到特殊天氣如颱風天時，就因飛機...聯合新聞網 ・ 1 天前
血液基金會工會控資方違約打壓 勞動部今召開裁決會議
血液基金會企業工會今（30）日上午與多個聲援團體在勞動部門口集結，高喊「打壓員工、快要沒命」，指控基金會違反今（2025）年6月與工會達成的和解協議，持續刁難工會幹部會務假申請，嚴重阻礙工會運作。勞動部預計於上午11時召開第二次不當勞動行為裁決，工會要求主管機關嚴正介入，制止資方持續違法行徑。自由時報 ・ 4 小時前
鄭麗文曾喊「我是中國人」 蔡正元：若不改2026多人落選
國民黨主席朱立倫卸任前，最後一次中常會上，特別提到，率領200多名黨工總辭，是為保留最大人事空間給新任主席，不過外界質疑，這狀況史無前例，是有意讓鄭麗文陷入無人可用窘境。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
謝龍介連劉世芳都認錯 醫直言：2026贏不了
[NOWnews今日新聞]立法院內政委員會29日邀請內政部、海委會等部會針對非洲豬瘟防疫進行專題報告，國民黨立委謝龍介質詢時，卻分不清楚海委會主委管碧玲與內政部長劉世芳，場面超尷尬。不過綠營則猛批謝龍...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
民眾黨曝首波議員提名名單 黃國昌這樣期許
[NOWnews今日新聞]台灣民眾黨今(29)日舉辦中央委員會，會中核定選決會通過之2026年直轄市、縣市第一波議員提名名單，被提名人包括台北市士林北投區黃瀞瑩、內湖南港區陳宥丞、中山大同區林珍羽、大...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前