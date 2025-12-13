兩岸關係緊張 陸生急凍創新低

兩岸關係緊張，導致來台陸生愈來愈少，已無法與馬政府時代榮景相比。（本報資料照片）

兩岸關係緊張，導致來台陸生愈來愈少，據陸委會統計，114學年度大陸學位生新生僅剩下78人，創歷年新低，短期研修生人數則為3057人，已無法與馬政府時代榮景相比。

私立大學主管感嘆，現在像是大陸東北地區的省市已經表明，不鼓勵陸生來台灣，大陸家長對台灣的安全也有疑慮，導致與大陸姐妹校維持關係也比過去不容易，不少大學負責兩岸交流的單位，士氣都十分低落。

馬政府時期兩岸關係好，據陸委會數據，在104學年度，大陸研修生來台人數為3萬4114人，大陸學位生新生註冊人數則為3019人，雙雙創歷史新高，但此後逐年減少，直到本學期的114學年度，舊生在學人數甚至已不公布。

廣告 廣告

世新大學校務顧問李功勤表示，陸生減少主要原因，包括大陸高教近年發展快速，追求國際化，從「雙一流」名校到民辦學校，都會在寒暑假鼓勵學生到歐美或亞洲其他國家參加冬夏令營，或進行為期一學期的課程；再者則是大陸大學非常看重QS世界大學排名，陸生申請赴海外大學，幾乎都會參考QS的排名。在這兩項因素夾擊下，台灣尤其後段公立大學與私立大學完全不具競爭優勢，導致陸生流失。

李功勤指出，另一關鍵問題，在於兩岸關係緊張，讓大陸家長對孩子到台灣的人身安全沒有信心，台灣因此已失去吸引陸生前來留學的優勢。

另一名私立大學主管談到，無論是學位生還是研修生，現在就是招不到，且大陸姐妹校的關係也很難維繫，不少學校為了不得罪執政黨，大陸姐妹校校慶幾乎也都沒去，很多學校負責兩岸事務的單位，士氣都十分低落。

該主管透露，大陸東北省市已表明不放研修生來台，願意放人的南方省市，則希望做到對等交流，即大陸派多少學生來，我方也派多少學生去，但這根本無法達到，因此就算是對台友善的福建，來台陸生也遞減。此外，往年寒暑假常見的學子赴陸交流參訪，在被教育部示警統戰後，幾乎已沒學校敢再組團。