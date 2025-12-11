「兩岸關係」成詐騙新招！李鴻源受害怒轟：令人憤慨

近年來詐騙猖獗，前內政部長李鴻源今（11）日發文怒批，有不法分子在Line上以他的照片為頭像，用兩岸局勢發布假訊息詐騙，實在令人憤慨，呼籲民眾不要上當。

李鴻源在臉書發文稱，友人傳來此訊息告知，在line上有以他照片作為頭像的帳號在轉傳詐騙訊息。他稱，「這並非本人，訊息中所提內容我也完全不知道。」

該詐騙內容提到，「為了避免我們台灣捲入戰爭，現在麗文主席已經與大陸方面提出一些條件，具體還是保密階段，其中有一條是我們台灣可以根據金融交易方式獲取資金，也就是支持金。民進黨的支持金是靠加權股市，現在麗文這邊是香港股市，未來會有特定香港上市公司被注入資金、抬升股價」。

下面就變成詐騙常用說法，「可以用投資帳戶進行同步操作」，還特別提到，「將獲利的30趴進行智庫運行，你可以接受？」

李鴻源怒批，台灣此刻面對國際情勢複雜，國內民心不穩，但假訊息與詐騙卻如此橫行，實在令人憤慨。其內容不顧台灣局勢，以他的名義提及他人來轉傳訊息，更是可惡，「特此告知請大家切勿上當」。同時他還強調，除了單一臉書帳號，並沒有使用任何社群平台。

警方多次呼籲，詐騙集團常利用「高報酬、低風險」話術，誘使民眾踏入投資陷阱，切勿輕信來路不明的投資管道或網友推薦。民眾若有疑慮，應立即撥打165反詐騙專線查證，避免積蓄付諸流水。

