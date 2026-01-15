兩岸雙向投資進入冰河期！中資來台金額衰退6成5 僑外資金百億聚焦2產業

經濟部投審司今（15）日公布去年（2025年）全年投資統計，數據顯示兩岸經貿連結出現顯著降溫。受供應鏈重組及地緣政治影響，我國對中國投資金額年減近59%，而中資來台投資金額更大幅衰退逾65%，雙向投資均呈現「大減6成」的急凍態勢。不過相較於兩岸投資的「冷凍庫」，國際大廠對台投資熱度不減，僑外資全年投資金額逆勢大增近45%，持續創下紀錄。

兩岸雙向投資「腰斬」 供應鏈持續去風險化

根據經濟部最新統計，去年全年核准對中國投資件數為241件，核准投資金額約14.98億美元，較前一年同期大幅減少58.98%。顯示在全球供應鏈分散風險的趨勢下，台商對於中國市場的佈局策略已轉趨保守，資金持續轉向其他地區。

廣告 廣告

在中資來台方面，降幅更為劇烈。114年全年核准中資來台投資僅19件，投資金額約1億274萬美元，較上年同期驟減65.43%。兩岸雙向投資金額同步大幅縮減約6成，反映出兩岸經貿交流在資金層面已進入冷靜期。

外資重押台灣 綠能與科技成吸金雙引擎

儘管兩岸投資降溫，但台灣的國際吸引力卻持續攀升。114年全年核准僑外投資件數達2,216件，投（增）資金額高達113億9,281萬美元，較上年同期大幅成長44.98%。此一金額創下近10年來第三高紀錄，僅次於111年及107年，顯示外資對台灣投資環境仍具高度信心。

經濟部指出，今年度的大型投資案主要集中在「綠能建設」與「科技研發」。其中，丹麥風電開發商沃旭能源（Orsted）投入約20億美元轉投資設立大彰化西南控股，是年度最大投資。同樣是離岸風電的哥本哈根基礎建設基金（CIP）也增資近6.7億美元投入渢妙離岸風電計畫。

在科技業方面，全球科技巨頭持續深耕台灣，Google增資台灣科高工程約2.1億美元，顯示台灣在綠色能源轉型及高科技工程領域，持續扮演國際資金的關鍵避風港與成長引擎。



更多風傳媒報導

