兩岸雙城論壇12/28登場 國台辦避談蔣萬安是否會見宋濤

大陸國台辦發言人朱鳳蓮宣佈，今年上海台北雙城論壇，預定12月28日在上海舉行。國台辦避談國台辦主任宋濤是否會與台北市長蔣萬安見面。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（17）日宣布，今年台北上海雙城論壇，預定12月28日在上海舉行，今年雙城論壇的主題，是「科技改變生活」，上海與台北將在科技交流、軌道交通與健康養老方面分享經驗、互動交流。

朱鳳蓮進一步表示，論壇期間，兩市將簽署有關交流合作備忘錄，進一步深化上海與台北各領域的交流與合作。

而在媒體追問，國台辦主任宋濤是否會藉雙城論壇機會，與台北市長蔣萬安見面？朱鳳蓮對此並沒有進一步回應。