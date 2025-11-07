兩岸青年交流與融合的內在挑戰
多年來，兩岸的交流互動發展關係時好時壞，常因雙方主政者的各自政治利益與需要而有不同的變化與調整，再加上諸多外部因素的干擾及挑動，造成雙方的政治歧見與認知的差異化，牽動著兩岸關係發展的政治脈動，嚴重影響兩岸交流與融合進程的推動。然而，長遠來看，不論兩岸的政治互動關係如何演變，交流與融合發展就應該是拉近兩岸人民政治距離的最重要途徑，唯有如此，才能夠讓雙方彼此的文化認知差異、價值觀與生活習性逐步融合，兩岸關係發展才會真正走向正常發展的軌道上，互利共榮，共創雙贏。
因此，為了強化兩岸的交流互動關係，就必須在兩岸的文化、經貿與青年交流上做更進一步地深化處理，以消弭不必要的政治歧見與障礙，讓兩岸人民逐漸走向心靈契合的良善互動正常道路上前進發展，這就是我們所說的「兩岸一家親」該有的政治精髓！
就個人多年來的政治觀察與訪查經驗來看，兩岸青年的交流與融合就是未來兩岸關係正常發展的主旋律，縱使我們經歷過疫情的磨練與政治上人為的各種政經障礙，以兩岸青年交流與融合為發展主軸的政治趨勢並沒有發生根本性的動搖或改變，只要我們能夠逐步解決兩岸青年交流與融合的各種內在因素與障礙，讓兩岸的年輕人彼此產生相互認同的情感共鳴，讓他們能夠沒有距離感地融合在一起，則很多兩岸關係發展的政治共識應該就能逐步穩健達成。
是以，兩岸青年交流與融合除了要解決雙方主政者的政治干擾與技術杯葛外，更需要面對處理其各自內部障礙的挑戰，因為他們原本就是國家未來發展的政治棟樑與命脈，也是牽動著未來兩岸關係發展的「主事人」。在其原本個性上就比較單純、善良及不受政治污染的情況下，應該以最不受政治干擾與政治意識型態包袱所束縛的純粹環境來進行交流與融合，才不會造成反效果或產生逆反心理的情緒反彈。所以，去政治化、去政黨化與去意識型態化，就是兩岸青年交流與融合過程的首要原則。雙方主政者不管在交流、教育、學習、生活甚至就業方面的處理，都應該遵守這個標準去進行，否則只會徒增困擾、得不償失，造成更激烈的叛逆反應而已！
其次，要強化青年交流與融合的生活輔導、心理諮商、就業機會與聯誼活動，比如：社群網絡的連結、單一窗口的溝通、聯誼活動的告知分享、申訴管道的建立、公司行號或商家的實地參訪、招聘訊息分享與提供實習機會等等，這是兩岸青年在交流與融合上的頭等大事，也是他們最所需要的「效益導向」核心價值。做好這些生活就業的大小事，就是增強他們生活習性、價值觀與認知融合的關鍵所在，質比量更加重要。
再來，遠離他鄉的年輕人最需要的是安全感、歸屬感、認同感與幸福感，兩岸雙方主政單位必須將心比心換位思考，來營造並提供他們這樣全方位的教育、學習、生活或工作環境。如何有效建立這樣的專責機制與配合輔助單位，來為這些年輕人創造他們的能力、價值與功能？本身就是相當繁重的政治治理工程，但也是最貼近他們需要的偉大成就。做好這些事，還怕不能口耳相傳，青年交流熱潮會更加蓬勃發展嗎？
最後就是監督與評鑑機制的建立問題，這是兩岸主其事者必須認清兩岸青年交流與融合的政經與社會價值的重要性。大家不是數人頭拼工作業績，也不是對上面交代的虛應故事，而是真心實意面對問題、解決問題的政治大事。因此，必須建立平常隨時監督考核的機制來處理相關負責單位有沒有落實執行這些任務？有沒有偏離主軸或工作重點的缺失及工作人員？而更重要的事是有沒有外部評鑑機制的建立，讓兩岸相關的專家學者共同組成各個「評鑑小組」做實地的訪談、座談與田野調查，甚至召開年中與年末的討論會或研討會，最後提出各重點省市在兩岸青年交流與融合的評鑑報告，提供相關決策與執行單位的檢討及改進建議，以作為下年度相關部門的重點努力方向，讓兩岸青年交流與融合能夠精益求精，逐步做到位，並發揮該有的成效與影響。
總之，兩岸的青年交流與融合，就是兩岸關係發展正常化的根本，就是攸關未來兩岸發展大局的政治關鍵所在。了解年輕人的需求與需要，用「同理心」換真心，用「認同感」換成就感，這是兩岸主政者該積極加大力度做到位、做實事的政治大事。如何消弭兩岸關係發展的政治歧見？如何讓兩岸往雙向奔赴的和平大道上往前邁進？是該好好地面對問題迎接挑戰了。
【作者 陳淞山／美麗島電子報專欄作家】
其他人也在看
賴瑞隆、許智傑、邱議瑩全落馬？謝寒冰曝高雄變數 預言賴清德恐改派他出戰
民進黨立委林岱樺身陷涉貪爭議，仍在高喊冤屈的同時、拋出有意參選高雄市長的規劃，事後林岱樺也表示，若能經過黨內初選的公平競爭，就算民調不如對手也會願賭服輸；媒體人謝寒冰指出，這就是民進黨要小心的一點，畢竟就算林岱樺願賭服輸、她的支持者會怎麼想仍是未知數。另外謝寒冰也分析，總統賴清德仍屬意立委賴瑞隆出線，若後者聲勢拉不起來，可能會直接派總統府秘書長潘孟安出馬。......風傳媒 ・ 1 天前
鄭麗文新人事！國民黨AI女神接國際部主任、饒舌歌手掌新媒體部
國民黨主席鄭麗文當選至今，積極徵詢黨務人事。今再公布新一波黨務主管人事，國際部主任將由主席選舉期間挺鄭對手郝龍斌的「國民黨AI女神」董佳瑜接任，新媒體部主任則由Rapper跨界從政的音樂製作人王安國主掌。太報 ・ 23 小時前
反對「停砍年金」 台大教授公開驚人退休金：年輕人要養更多退休人員，公平嗎？
國民黨推動修法停砍年金，立法院5日先審查《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，今（6）日再審查《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，儘管民進黨立委反對年金改革中斷，但在藍白立委主導下，最後還是經表決，將修法送出委員會，後續仍需由立法院長韓國瑜召集協商。對此，曾任馬英九政府科技會報執行秘書、現為台大機械工程學系特聘教授的陳炳煇表示，自己雖然再3年就退休，但反對藍白......風傳媒 ・ 10 小時前
中共恐通報國際刑警組織引渡沈伯洋？ 國台辦用8個字回應
中國重慶公安局上週宣布對立委沈伯洋立案調查後，未來中共是否會進一步將「懲獨」名單通報國際刑警組織引發關注。國台辦今日（11/5）表示，「法網恢恢，疏而不漏」，無論「台獨頑固分子」身在何處，大陸都將對其採取一切必要的懲治措施，終身追責。太報 ・ 1 天前
幕後／吳怡農掰了？選對會建議台北、桃園「大咖」出征 苗栗鎖定「她」
民進黨2026選舉對策委員會昨（11/5）拍板確定徵召立委蘇巧慧戰新北。至於台北、桃園人選，據了解，有選對會成員建議，北桃二都選情攸關2026大選整體氣勢，應該有大咖親征，其他成員表示認同，選對會召集人徐國勇當場回應規劃中，「一定會有大咖的人選」。太報 ・ 1 天前
普發一萬新竹市加碼5000元！全台地方政府加碼進度一次看【不斷更新】
普發1萬元最快11月11日晚上6點入帳！普發一萬共有5類：登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放、特定對象直接入帳。地方縣市也傳出呼籲普發現金的聲浪，新竹市代理市長邱臣遠率先表示，向新竹市民發放5000元消費金。台北市議會民進黨團也提案向台北市民普發2.1萬元，引發討論。究竟各地方政府會不會跟進普發現金？Yahoo新聞編輯室整理全台22縣市普發進度，帶你一次了解！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 個月前
高雄起風了！郭正亮見驚人轉變：恭喜柯志恩
在2026年高雄市長選舉即將展開之際，民進黨的四位立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩和林岱樺正在激烈競爭，最終候選人尚未確定。而國民黨則已確定由立委柯志恩參選。前立委郭正亮表示，恭喜柯志恩，因為她目前的民調與對手差距已縮小至不到10個百分點，顯示出綠營候選人的實力不足。中天新聞網 ・ 1 天前
民進黨2026選對會拍板蘇巧慧選新北 苗栗、雲林「這2人」出線機率高
2026地方大選逼近，民進黨內初選提名作業也正如火如荼進行中，民進黨選舉對策委員會今（5）日下午拍板，新北市由民進黨立委蘇巧慧參選，將提報至中執會確認後，正式完成提名程序；另外，苗栗縣、雲林縣仍在討論中，但雲林縣長部分，可能由民進黨立委劉建國再戰；苗栗縣部分，也傾向由無黨籍縣議員陳品安出戰。 民進黨選對會今日下午舉行會議，黨發言人吳崢轉述，選對會將向中執會......風傳媒 ・ 1 天前
被點名代表民進黨參選台北市長 梁文傑震撼表態了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導陸委會副主委暨發言人梁文傑，由於時常在每週四下午例行記者會上談時事的幽默表現，便受到外界高度關注；如今，民進黨布局2026年台北市長的時刻，梁文傑和民進黨立委王世堅、吳思瑤等人皆被點名，是適合挑戰現任國民黨籍市長蔣萬安的人選。對此，梁文傑今（6）日下午主持陸委會記者會後，接受媒體訪問時回應了！民進黨選對會陸續公布2026年布局人選，而目前台北市市長候選人部分，僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農壓線赴黨中央遞交意向書，而王世堅、吳思瑤、社民黨議員苗博雅等人皆被點名適合參戰；其中，身為陸委會副主委暨發言人的梁文傑，因其在記者會幽默談論時事的表現，也被外界認為是適合的人選之一。對此，梁文傑今日下午主持陸委會記者會後，接受媒體訪問時回應說：「我想可能是大家抬愛了吧！這不在我的規劃之中，我覺得現在做這職位還滿有意義的，謝謝」。原文出處：快新聞／被點名代表民進黨參選台北市長 梁文傑震撼表態了 更多民視新聞報導中配錢麗宣傳武統遭除籍 陸委會：若言行繼續不得不依法處理球迷怒了！中國棒聯上海兄弟隊徽有夠「象」 陸委會發聲了蘇巧慧提「停辦新北耶誕城」可拿板橋6成選票？ 侯友宜回應了民視影音 ・ 16 小時前
林岱樺「致勝關鍵」曝光！他：其他人比不上
[NOWnews今日新聞]民進黨立委、高雄市長參選人林岱樺1日晚間於岡山舉辦造勢晚會，吸引逾3萬名支持者到場展現高人氣，但也引發外界質疑林因涉助理費案參選是否適當。台灣民意基金會董事長游盈隆今（5）日...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
川普遭死當？紐約等3地方首長選戰 民主黨大獲全勝
即時中心／林耿郁報導美國總統川普的執政小考、3場地方選舉結果出爐，由民主黨「連下三城」全面勝利：紐約市長由年僅34歲的左派新星、穆斯林曼達尼高票當選；紐澤西州長由眾議員謝里爾勝出，成為該州首位女州長；維吉尼亞州更由紅轉藍，由史班伯格奪下州長寶座，同樣成為維州史上第一位女州長。民視 ・ 1 天前
停砍軍公教年金審查激戰！綠曝55%國人挺年改 羅智強轟冷血：踐踏退休公務員
軍公教年金改革（年改）議題成為立法院本會期朝野攻防焦點之一，在國民黨立委翁曉玲預告排審《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案後，民進黨隨即批評這是「大開倒車」；而後，針對年改議題，民眾黨團4日在審查前夕表態支持自今年起停砍所得替代率，年金隨著物價修正。今（5）日，在立法院司法及法制委員會國民黨團共計26個版本的「停砍年金」提案，主張停止所得替代率逐年降低......風傳媒 ・ 1 天前
激辯2.5小時！ 大法官火力全開質疑川普關稅正當性
民視新聞／郭欣華 綜合報導美國總統川普發起關稅戰，到底合不合法？最高法院11月5日展開超過2個半小時的激辯，不論保守派或自由派的大法官，都對川普動用緊急權力徵關稅的作法提出質疑，認為這不是總統職權，而是國會權力。最終裁決預定在未來幾週或幾個月內出爐。民視 ・ 19 小時前
蘇巧慧選新北市長！他喊提1政見「板橋拿破6成票」 超過2.1萬人表態了
2026縣市長選舉號角響起，民進黨5日召開選對會，確定徵召立委蘇巧慧參選2026新北市長，外界高度關注。對此，有人就提到，只要蘇巧慧的政見出現「停辦新北耶誕城」這一條，在板橋地區有望拿到超過6成的票數，文章掀起討論潮，至今已經吸引超過2.1萬名網友按讚。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
綠營2026台北市長誰戰蔣萬安？王世堅討論度高更適合？吳怡農：蔡英文柯P當初也沒經驗
兩次敗選、無公職經驗憑什麼選台北市長？王世堅討論度更高難道不是更適合的人選？吳怡農成民進黨唯一遞件者，王世堅、吳思瑤、鄭麗君、林右昌未出馬。面對質疑，他舉蔡英文、柯文哲案例反擊，曬5年訓練3千人、合作600組織成績。坦言無派系只能靠民意，透過客廳會建立信任，先過提名再戰蔣萬安。風向台灣 ・ 1 天前
從公關政治到紅統夢──盧秀燕按兵不動、鄭麗文高調發聲的危險交叉
身段柔軟是盧秀燕市長給外界的政治形象，遇到會影響聲望的新聞事件就隨即道歉，市政處事上則迴避爭議。熟知台中市政的人就知道，盧秀燕面對議會監督，即使議員嚴厲責罵，都鮮少看到市長會當眾認錯。 善於在媒體面前道歉，和藹可親的媽媽市長，進到議會則是固執嚴厲的盧市長。這都是擅長「公關政治」的盧秀燕，擔任台中市長以來，相當常見的做法。思想坦克Voicettank ・ 1 天前
直言吳怡農「太混」無資格選台北市長 媒體人：蔣萬安做夢都笑
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導 2026年台北市長選戰，現任市長蔣萬安將尋求連任，而壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願表，爭取黨提名參選台北市長，這也是既2019年蔣、吳參選立委之後，外界關注「雙帥對決」是否再現。對此，媒體人顏辰州昨（5）日深夜在臉書發文，認為吳怡農沒有資格選台北市長，指稱倒也不是吳什麼政治資歷不夠，而是其兩次選...匯流新聞網 ・ 23 小時前
鄭麗文再公布新人事！牛煦庭、江怡臻任發言人 新媒體部主任王安國
新任國民黨主席鄭麗文於11月1日全代會正式上任後，陸續公布人事案，今日又再度公布最新一波的人事案。中天新聞網 ・ 22 小時前
不是王世堅！誰來挑戰蔣萬安？戴錫欽評估：吳怡農苗博雅機會大 曝連任機率過半、藍白合將幫民眾黨站台
2026台北市長選舉逐漸升溫，國民黨台北市黨部主委、台北市議會議長戴錫欽接受黃暐瀚訪問，回應蔣萬安連任機率、民進黨可能對手、李四川是否選新北、藍白合作可能性等關鍵問題。他透露蔣萬安連任機率「審慎樂觀超過五成」，評估吳怡農或苗博雅出線機會較高，更爆料李四川選新北「機率很高」。風向台灣 ・ 23 小時前
1.2萬志願役「寧賠9億」也要退伍！退將列國軍3大壓力 作家獻策一招簽下去
今（2025）年6月，立法院會三讀通過「軍人待遇條例」修正案，修正條文新增義務役現役軍人待遇總額不得低於「最低工資法」所定之最低工資，國防部說明，配合今年度軍公教調薪，目前義務役二兵每月領取薪資為新台幣2萬2000元，包括保險後的整體待遇超過3萬元。然而，近日有媒體揭露，4年內有高達1.2萬志願役士兵寧可賠錢，也要提前退伍。對此，作家「漂浪島嶼」在臉書粉專暗......風傳媒 ・ 22 小時前