兩岸青年攜手共創《心光》 以音樂傳遞融合力量

大陸視障青年鄭達鴻與台灣青年歌手沈怡君錄製公益MV《心光》歌曲。

▲大陸視障青年鄭達鴻與台灣青年歌手沈怡君錄製公益MV《心光》歌曲。

日前，在第34個國際殘疾人日與第40個國際志願者日即將到來之際，由大陸視障青年鄭達鴻與台灣青年歌手沈怡君共同演繹的公益MV《心光》在全平台正式上線。該作品由福州市小善公益服務中心策劃推出，歷時三個多月精心製作，生動展現了一段跨越海峽的愛心接力。

今年7月，在籌備第三屆兩岸融合特教人才研學營期間，福州市小善公益服務中心主任郭兵希望為已連續舉辦三屆的研學營創作一首主題曲，特邀已有作詞經驗的自閉症青年家長汪曙煌參與創作。「心智障礙青年心中同樣有光，但往往因社交障礙難以充分表達。我希望通過歌曲傳遞他們心底的光芒，陪伴他們跨越障礙，因此將歌曲命名為《心光》。」汪曙煌表示。歌曲的譜曲由北京聯合大學特殊教育學院的視障學生鄭達鴻完成。8月3日，台灣青年歌手沈怡君隨參訪團抵達福州，次日便與鄭達鴻見面並投入排練。在8月5日的研學營開營儀式上，鄭達鴻與沈怡君首次合作演唱《心光》，優美的旋律深深打動了現場觀眾，團隊由此萌生了製作MV的念頭。

廣告 廣告

演出結束後，歌曲進入專業錄音階段。在錄音棚，鄭達鴻通過耳機接收指導，沈怡君則主動調整演唱方式與之配合。「我們像是在用聲音『握手』，」她表示，「每錄完一段，我都要仔細聽回放，感受他的演奏節奏，再微調自己的表達。」隨後的MV拍攝中，兩岸志願者繼續攜手合作。福州團隊陪同鄭達鴻在煙台山、江心公園等地取景，沈怡君則在台北淡水河畔完成對應場景拍攝。「儘管分處兩岸拍攝，但通過線上的頻繁溝通，我們確保了畫面風格的統一。」沈怡君說。經過三個月的後期製作，這部展現兩岸青年愛心接力的MV最終順利完成。

作為MV的發起方，郭兵見證了《心光》誕生的全過程。他表示，《心光》搭建了兩岸青年平等協作的公益平台，展現了藝術促進融合的獨特力量。MV的發布是一個新起點，希望吸引更多社會力量參與，共同助力公益事業持續發展。