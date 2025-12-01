兩岸青年攜手共創《心光》 跨越障礙音樂傳遞融合力量

▲大陸視障青年鄭達鴻（左）與臺灣青年歌手沈怡君歌曲錄製現場。

【本報大陸新聞中心 整理報導】11月30日，在第34個國際殘疾人日與第40個國際志願者日即將到來之際，由大陸視障青年鄭達鴻與臺灣青年歌手沈怡君共同演繹的公益MV《心光》在全平臺正式上線。該作品歷時三個多月精心製作，生動展現了一段跨越海峽的愛心接力。

《心光》這首歌由視障學生鄭達鴻作曲，自閉症青年家長汪曙煌作詞。「心智障礙青年心中同樣有光，但往往因社交障礙難以充分表達。我希望通過歌曲傳遞他們心底的光芒，陪伴他們跨越障礙，因此將歌曲命名為《心光》。」汪曙煌表示。

8月份在第三屆兩岸融合特教人才研學營期儀式上，鄭達鴻與沈怡君首次合作演唱《心光》，優美的旋律深深打動了現場觀眾，團隊由此萌生了製作MV的念頭。

隨後的MV拍攝中，兩岸志願者繼續攜手合作。福州團隊陪同鄭達鴻在煙臺山、江心公園等地取景，沈怡君則在臺北淡水河畔完成對應場景拍攝。經過三個月的後期製作，這部展現兩岸青年愛心接力的MV最終順利完成。

作為MV的發起方，福州市小善公益服務中心主任郭兵見證了《心光》誕生的全過程。他表示，《心光》搭建了兩岸青年平等協作的公益平臺，展現了藝術促進融合的獨特力量。MV的發佈是一個新起點，希望吸引更多社會力量參與，共同助力公益事業持續發展。（照片記者徐迪翻攝）