▲兩岸青年書店簽約揭牌在廈門舉辦，兩岸藝文人士與青年代表齊聚一堂。

【本報大陸新聞中心 報導】兩岸青年書店運營中心日前在廈門湖里區仙岳山仙岳書院，正式舉行簽約揭牌儀式，來自兩岸的各界藝文人士與青年代表齊聚一堂，書店以後擬聘請兩岸文化界、創業界專家組成顧問團隊，為書店發展與人才培養提供專業指導。

據悉，兩岸青年書店運營中心及兩岸青年書店的成立，是進一步整合兩岸文化資源，通過讀書分享、歷史研討、文創開發等多元活動，為兩岸青年提供文化交流、情感交融、創業發展的平台。

活動現場，以《天地之合，鼓舞風獅》表演拉開序幕，國際級龍獅裁判王蘇凱帶領團隊演繹的鏗鏘鼓點，既展現傳統文化的磅礴氣勢。隨後，與會人員共同觀看了仙嶽書院及兩岸青年書店宣傳片，深入瞭解了平台搭建的初心願景與發展規劃。

廣告 廣告

▲兩岸青年書店的成立，為兩岸青年交流搭建橋樑。

在授權發佈環節，台海出版社負責人竇為龍、上合組織國家多功能經貿平台文化藝術傳播使者李安東等先後致辭。他們表示，兩岸同胞同文同種，青年是兩岸關係發展的未來，兩岸青年書店的成立，為兩岸青年交流搭建橋樑，將有效推動中華優秀傳統文化傳承。

承辦方代表、兩岸青年書店總策劃阿正先生為兩岸青年書店定位：汲取中華智慧，成就卓越人生。甄選全球百位傑出華人，每人推薦十本書，彙集成就傑出人生1000本書。大陸青年代表潘培新、台灣青年代表朱天奇則結合自身經歷，表達了對兩岸文化交流的熱忱期盼！

▲活動現場舉行了隆重的簽約授權與揭牌儀式。

為助力兩岸文化交融事業，福建鄧子基教育基金會向兩岸青年書店捐贈了書籍與專項基金。基金會將持續關注支持兩岸青年交流，希望通過公益力量為青年成長與文化傳承賦能，兩岸青年書店主理人（文青）代表接收方致謝，承諾將妥善運用捐贈資源，打造優質交流平台。

而後仙樂書院山長方宇宣讀了兩岸青年書店（仙岳星火）發展思路，明確了書店在閱讀交流、文化傳承、創業賦能等方面的核心定位。主持人也發佈了運營行動計畫及主理人招募計畫，向兩岸青年發出青春邀約，隨後聘請兩岸文化界、創業界專家組成顧問團隊，為書店發展與人才培養提供專業指導。

活動尾聲，現場設置了鄉村振興成果展示與書院文創展示環節，來賓們在互動體驗中感受傳統文化與現代創意的碰撞；最後在《山居吟》以悠揚琴音與醇厚茶香，詮釋了兩岸民眾和諧共生的美好願景，為活動畫上圓滿句號。（圖記者蔡叔涓翻攝）