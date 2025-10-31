兩岸青年短片大賽頒獎 台灣學子作品上海發光 第九屆「We愛」交流成果豐碩 跨地域合作拓展創作視野

圖說：第九屆「We愛·兩岸青年短片大賽」頒獎典禮10月30日於上海大學電影學院虛擬攝影棚舉行。

第九屆「We愛·兩岸青年短片大賽」頒獎典禮10月30日於上海大學電影學院虛擬攝影棚舉行。本屆大賽由上海大學上海電影學院、上海溫哥華電影學院與台灣影視團體共同合作，包括MMA微電影協會、臺北市影音節目製作商業同業公會等單位參與，展現兩岸影視教育的跨域合作成果。

典禮以《光影同源·We愛啟程》水晶球光影秀揭開序幕，透過多媒體藝術呈現影像的感染力，象徵兩岸青年以創作搭建交流橋梁。上海大學上海電影學院院長何小青致詞時強調，本屆新增「We愛·西行」實踐活動，邀請喀什大學學生參與，拓展青年創作者的視野，並肯定台灣青年在交流營中的積極表現。

台灣團隊表現亮眼 多部作品獲肯定

本屆獲獎名單中，台灣學子作品屢獲佳績。金獎由《我想飛》奪得，銀獎包括《曱甴家庭》、《進一步》，銅獎則有《道安講習》、《黥》、《此處無聲》等作品。此外，《新疆少女》、《儂好》獲「最佳短視頻獎」，展現台灣青年對多元題材的探索能力。

頒獎嘉賓涵蓋兩岸影視界代表，包括上海市台辦副主任王立新、原上海電影家協會主席任仲倫，以及台灣資深影人孫大千等人，體現活動的跨岸合作特色。

九年耕耘成品牌 國際舞台薦人才

「We愛」大賽自2017年啟動至今，累計吸引近十萬兩岸青年參與，徵集作品約兩萬部，成為兩岸影視人才培育的重要平台。本屆獲獎作品將推薦至平遙國際電影展、新加坡華語電影節等國際影展，助力青年創作者接軌全球市場。

主辦單位表示，未來將持續透過影像交流，深化兩岸青年的互動與理解，在創作中凝聚情感共鳴，推動華語影視內容的創新發展。

▲ 第九屆「We愛」獲獎名單

We愛獎：《囚犬》

金獎：《我想飛》

銀獎：《曱甴家庭》、《進一步》

銅獎：《道安講習》、《黥》、《此處無聲》

最佳短視頻獎：《新疆少女》、《儂好》

優秀獎：《像我這樣的一隻小雞》、《冬日小敘》、《颱風麵》、《天籟》、《你好，馬莉莉》