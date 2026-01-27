兩岸頂流包青天
身為一個土生土長的安徽青年，我這人的愛好有點老派。課餘要是論文寫不下去，就愛趿拉著那雙穿了兩年的舊布鞋，去包公祠那幾棵古柏樹底下晃悠。這地方勝在肅靜，待久了，心裡那點畢業焦慮都能給壓下去。可這兩年我發現個特有趣的現象：這清淨地兒，台灣同胞特別多。
每當我在祠堂門口撞見幾個操著軟糯閩南口音、拿著相機一臉虔誠的大叔大嬸，心裡總會冒出一股子奇妙的感覺。這幫人跨過海峽，大老遠跑來探訪這位「廬州老鄉」，可我心裡清楚，他們腦子裡那個威風八面的包大人，其實多半是從1993年台北華視那個「中廣棚」裡走出來的。
這事兒簡直是個傳奇。當年那部《包青天》本來就打算拍個15集湊合湊合，誰能想到一播出來收視率直接爆表，逼得製作單位不得不瘋狂加戲。結果呢？硬生生給整出了236集，成了跨年神劇。金超群老師那張漆黑如炭、額頭掛月的臉，配上范鴻軒的清瘦儒雅，還有何家勁帥到沒朋友的展昭，直接定義了兩岸三地整整一代人的「正義長相」。
對於我們這幫整天刷短視頻的「Z世代」來說，包公可能是鬼畜視頻裡的常客，或者是表情包裡的黑臉素材。但對於海峽對岸的這幫同胞，那意義可就深了去了。有次我遇到位台北來的老先生，我看他在香爐前拜得比誰都認真，就湊過去搭了個訕。老先生一聽我是本地學生，樂呵呵地跟我比劃：「你是不曉得，當年這劇在台灣播的時候，街上是真的沒人啊！大家全都貓在家裡，就為了等那聲響亮的『開——鍘——』！」他說這話時，眼裡那種光，真不是演出來的。
有時候我也會琢磨：中國歷史上清官多了去了，海瑞更剛，狄仁傑更會斷案，憑啥包青天成了兩岸的「頂流」？我想，大概是台灣電視劇把包公塑造成了一種超越時空的「超級英雄」。
現在短視頻平台上，93版《包青天》依然是流量密碼。看著宋達民、焦恩俊那時嫩得能出水的臉，再看看彈幕裡兩岸網友一起刷「青天大老爺」，我就在想：三十多年前在華視第七攝影棚裡熬夜的劇組，估計打死也想不到，他們的汗水會變成連接兩岸心靈的「緩衝墊」。
如果你問我，兩岸交流最暖和的樣子是什麼？我想，就是這群台灣朋友來到合肥，他們看著神像那張黑臉，心領神會地一笑，然後不自覺地哼出那句：「頭頂一片天，腳踏一方土……」
那一刻，攝影棚就是家鄉，歷史就是現在。我們不用翻譯，更不用解釋，因為在包青天的世界裡，公道自在人心。而這份公道，就是咱兩岸同胞共同的鄉愁。（焦雅萍／安徽財經大學法學院碩士生）
