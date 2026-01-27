兩岸風險吵翻天企業卻用真金白銀投票 美國商會：92%續押台灣定位已是科技前沿

台灣美國商會，面對兩岸與地緣不確定性，多數國際企業選擇續押台灣，先進製造、半導體與AI需求成為續留台灣的關鍵動能。圖／陳宏銘攝

台灣美國商會今（27）日發布《2026年商業景氣調查》，出現一個很清楚的訊號：在外界眼中，台灣仍被貼上「地緣衝突熱點」標籤，但值得玩味的是，企業的實際行動，卻把這裡視為全球科技與投資的前沿據點。

從調查中顯示，企業並不是對風險視而不見，而是在風險成為常態的情況下，他們選擇強化營運準備、持續運作、並維持對台投資的承諾。換句話說，風險沒有消失，但納入管理轉為長期且正向的韌性紅利，而不是成為撤退的理由。

當中最關鍵的數字，便是投資意願。

有高達92%的受訪企業表示，計畫在2026年維持或增加在台投資。即便面對地緣政治不確定性、全球貿易環境變化與關稅制度調整，企業對台灣市場的信心，並沒有動搖。

對經濟前景的看法亦偏正向。82%的企業對未來12個月台灣經濟有信心，拉長到三年，信心比例還更進一步升到84%。這並不是短期樂觀，而是建立在產業結構與市場角色上的判斷。

企業本身的營運數字，更成為撐盤的信心。

82%的受訪者看好2026年營收成長，83%對未來三年維持正面預期。回頭看2025年，已有84%的企業回報營收持平或成長，主要動能來自先進製造、半導體、與AI相關供應鏈需求持續擴張。

AI與物聯網投資，更是這份報告裡最亮眼的關鍵字之一。2025年，實際投入AI與IoT的企業比例已達28%，明顯高於先前預期。展望2026年，32%的企業計畫持續加碼相關投資，顯示企業對台灣在科技應用、研發與製造整合能力的長期看好。

至於外界最常拿來討論的地緣政治風險，調查給出了一個「超現實」的答案：備受關注，但實質影響有限。國家安全與兩岸關係仍為企業關注的主要風險。然而，實際營運衝擊可控，僅7%的受訪者於2025年回報出現重大營運中斷，另有35%表示未受到任何影響。相較於撤出市場，46%的企業選擇強化營運持續計畫，沖淡了不確定性。

企業態度同樣明確，支持深化美台經貿合作。79%的受訪者認為，美台雙邊貿易協定對其業務發展相當重要；76%則指出，完成避免雙重課稅協定同樣關鍵。這反映出，當企業願意長期留在台灣，接下來關心的已不只是風險，而是貿易與稅務政策在投資決策中的影響。

美國商會表示，《2026年商業景氣調查》是於2025年11月18日至12月21日進行，一共回收411家符合資格會員企業中的206份問卷，回收率為50%。調查結果將作為台灣美國商會未來倡議工作的參考依據，並提供政策制定者與各界利害關係人掌握國際企業動向的重要觀察。



