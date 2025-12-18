兩岸鬧僵 學者：海基會誰當家都一樣

海基會董事長吳豐山請辭。（本報資料照片）

海基會董事長吳豊山18日公開請辭，引發外界對兩岸互動走向的關注。大陸涉台學者包承柯受訪時表示，在民進黨當局不承認「九二共識」的前提下，吳豊山在任內實際上難以發揮作用，對當前兩岸關係整體格局，並不會產生深刻影響；而「換誰上來」也不重要，關鍵在於民進黨政府是否願務實面對「九二共識」。

包承柯分析，從吳豊山請辭本身來看，反映出其內心的挫折感。吳上任一年多來，懷抱推動兩岸關係、維護和平的初衷，但在高度政治對峙的環境下，相關努力難以施展，加上年事已高，繼續留任也難有實質突破，因此選擇在此時退下，並不令人意外。

包承柯強調，對大陸而言，「九二共識」是兩岸關係發展在政治層面上一條不可逾越的紅線。只要民進黨政府不在這一問題上作出調整，兩岸兩會之間的制度化交流，就不可能出現實質推進。針對外界關注賴清德將重新布局海基會董事長人選，包直言，關鍵不在於「換誰上來」，而在於政策立場是否改變，如果堅持不承認「九二共識」，兩岸緊張關係不會消停，海基會仍將處於「無所作為」的狀態。

包承柯表示，無論是陳水扁或蔡英文執政時期，兩岸兩會都曾長時間中斷往來；反之，2008年馬英九上台並確認「九二共識」存在後，兩岸協商機制隨即重啟，顯示大陸在此問題立場明確。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳指出，在當前台灣藍綠高度對立、兩岸情勢緊繃的氛圍下，吳豊山是一位「立場超然、沒有明顯政黨意識形態包袱」的海基會董事長，更是少數能在紅、藍、綠及兩岸之間，獲得相對尊重與肯定的人選。

張五岳強調，吳豊山對自己的使命相當清楚，常以「有些事情做了未必成功，但不做就什麼都沒有」自勉，無論在私下或公開場合，一再強調兩岸和平是當前最重要、也最迫切的任務。他曾在新加坡談及，希望有生之年能看到兩岸維持和平穩定格局。

張五岳指出，吳豊山始終認為，要確保和平，對話、協商與交流具有不可取代的重要性，也願意在相關議題上與對岸及各界持續溝通，任內用語皆維持高度克制與尊重，展現難得的穩健風格。「在藍綠如此尖銳對立的環境下，吳豊山是具有本土色彩、人道關懷，又能維持超然立場的海基會董事長，確實難能可貴。」