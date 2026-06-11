兩岸龍舟競渡！2026嘉庚杯、敬賢杯龍舟賽廈門舉辦

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▲2026年第十九屆「嘉庚杯」「敬賢杯」海峽兩岸龍舟賽在福建廈門舉辦。

【本報大陸新聞中心 報導】「龍舟競渡傳薪火，兩岸同心話鄉情」。6月6日，為期兩天的2026年第十九屆「嘉庚杯」「敬賢杯」海峽兩岸龍舟賽在福建廈門集美區圓滿收官。本屆賽事以「龍舟集美行 兩岸一家親」為核心主題，彙聚海峽兩岸36支龍舟隊伍同台競技、逐浪爭鋒，經過激烈角逐，惠州家樂龍舟隊、集美大學龍舟女隊分別摘得「嘉庚杯」「敬賢杯」總冠軍桂冠。

本次賽事規模盛大，共吸引36支海峽兩岸龍舟隊伍參賽，其中大陸隊伍27支、臺灣隊伍9支，近千名龍舟健兒齊聚集美同台競技，參賽隊伍中包含18支兩岸高校隊伍，青年力量成為賽事主力軍。為保障賽事公平公正、促進兩岸體育互通，賽事特別邀請4名臺灣裁判參與現場執裁，實現兩岸體育專業力量深度協作。

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比賽設置22人龍舟200米、500米直道競速兩大經典項目，分為社會男子組、社會女子組、青少年男子組、青少年女子組四個組別，賽事賽程緊湊、比拼激烈。碧波龍舟池上，各參賽隊伍劈波斬浪、奮楫爭先，隊員們動作整齊劃一、口號鏗鏘有力，鼓聲、號子聲、觀眾喝彩聲交織在一起，盡顯奮勇拼搏、團結協作的龍舟精神，也展現出兩岸青年昂揚向上的精神風貌。

▲兩岸36支龍舟隊伍同台競技、逐浪爭鋒，激烈角逐。

經過兩日激烈角逐，各項榮譽花落各家。惠州家樂龍舟隊憑藉穩定出色的發揮，斬獲本屆賽事嘉庚杯男子總冠軍；實力強勁的集美大學女子龍舟隊成功衛冕，拿下敬賢杯女子總冠軍。男子組亞軍由集美街道男子隊斬獲，賽場競爭尤為激烈。集美街道女隊、廈門大學女隊分獲女子組亞、季軍。來自臺灣的臺北霞海女隊、旭源女隊在賽事中表現亮眼，憑藉嫺熟的配合和頑強的鬥志，贏得現場觀眾的廣泛讚譽。

此次活動打破傳統賽事單一模式，創新打造「賽、展、遊、購、娛」多元融合的全新業態，為集美端午時節繪就了一幅熱鬧鮮活的文體文旅畫卷。龍舟池上，各支隊伍劈波斬浪、奮楫爭先，上演一場速度與激情的競技盛宴；賽場之外，「五美」體驗區人氣爆棚、煙火升騰，沉浸式互動體驗吸引市民遊客紛紛參與。

據悉，「嘉庚杯」「敬賢杯」海峽兩岸龍舟賽自2006年創辦以來，歷經十九載深耕沉澱。賽事立足嘉庚故里獨特的人文底蘊，深度融合傳統端午民俗、現代體育競技與兩岸交流發展，打造出國家級海峽兩岸交流特色品牌。多年來，賽事始終以龍舟為媒、以文化為橋，持續推動兩岸文旅、體育、青年交流深度融合，成為兩岸同胞增進情誼、凝聚共識、傳承中華優秀傳統文化的重要平臺，為深化兩岸融合發展注入源源不斷的青春活力與文化動力。（圖／翻攝畫面）