兩岸「接觸比牴觸好」！蔣萬安雙城論壇：願意交流，和平穩定有可能

因台北捷運日前無差別攻擊事件，台北市長蔣萬安縮短雙城論壇時程，今（28）天一早如期出發，先和上海市長龔正互贈禮物，接著出席「主論壇」，雙方將簽署兩項MOU，讓市民生活更好，強調「只要願意交流、願意溝通，和平穩定就有可能」。

搭機到上海如同搭高鐵到高雄 蔣萬安：只要有心，雙城距離可以很近

蔣萬安今早從台北出發，稱讚搭機到上海的時間跟台北搭高鐵到高雄差不多，「只要有心、願意交流，雙城的距離可以很近，兩岸的距離也一定不會遠」，他表示在兩岸氛圍如此緊張之下，雙城能夠持續舉辦、能夠面對面坐下來說話，這本身就是一種力量，「只要願意交流、願意溝通，和平穩定就有可能」。

蔣萬安表示過去和上海簽署的合作備忘錄都成為市民的日常，像是台北燈節、上海旅遊節相互參與，學生切磋羽球、市府人員到台北參觀山水綠生態園區，今年雙城更要針對「水治理」還有「職業培訓」簽訂新的合作備忘錄，「兩座城市的市民因對方經驗讓生活更好，對我來說，這就是『市政』最美的地方」。

蔣萬安稱AI治理市政應以人為本 「施政的溫度讓城市偉大」

隨後蔣萬安現身臺北上海雙城論壇「主論壇」，舉例小說《繁花》作者金宇澄曾說，「上海就像是聖誕樹，各式奇談怪論都可以被允許，五花八門的內容都可以掛在上頭」，表示台北也是如此，因此「雙城論壇」成為兩岸之間持續至今唯有的官方對話平台。

今年雙城論壇的主軸是「科技改變生活」，不同於外界認為AI時代削弱人的角色，蔣萬安認為在市政治理上面，更應該要珍視「以人為本」核心價值，他提民國8年「五四運動」喊出的「德先生」、「賽先生」，喚起華人世界對這兩大議題的追索，以現在時代來看，賽先生就是科技與AI，德先生就是「民為邦本，本固邦寧」。

蔣萬安更分享「AI與城市治理」，像是台北撥打1999，各單位能立即回覆彙整資訊，造福更多族群，而在上海也有12345；另外北市推動的「生生喝鮮奶」，結合民間便利商店的物流系統和學生數位學生證、數位登錄平台協助，讓每一位孩子或家長都可以直接到超商嗶卡領取。

蔣萬安強調，治理城市「以人為本」，這個「人」不是集合名詞，而是要落實在「每一個不同的人身上」，談民主，談科學，談市政，談治理，如果只注意到百分比的大多數，那是施政的高度；但如果我們注意到百分比的個位數或小數點，那是施政的溫度，「施政的高度讓城市壯大，但施政的溫度讓城市偉大」。

提1219隨機攻擊事件 蔣萬安：為政者要控管危機、守護人本價值

蔣萬安提到日前台北發生不幸的1219隨機攻擊事件，一個人本的城市，不是沒有危機發生，應該是要能應變的韌性城市，因此為政者的責任是要降低風險、控管危機，守護人民、捍衛珍視的「人本價值」。

蔣萬安呼籲，期盼在不久的將來，當大家談論到台灣海峽的時候，想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮，「這是我的期待，也是我一直努力的目標」。

