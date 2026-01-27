兩岸「禁團令」要解封？陸委會給答案了 國人赴中失聯驚人數據出爐
即時中心／黃于庭報導
中國近年軍事野心持續升高，不斷以言語、武力恫嚇台灣，甚至單方面宣稱懲戒台獨，對我國立委、軍人發布通緝，野蠻行徑為國際社會所不容，兩岸「禁團令」也持續至今。對此，陸委會主委邱垂正表示，相關禁令其實都是中方設下的；另他也提到國人赴中失聯、遭拘禁等案例，目前每個月通報件數超過20件，風險仍相當高。
今（2026）年適逢「小三通」25週年，陸委會昨（23）日委託國立金門大學邀請產官學界專家學者舉辦「小三通25週年未來展望」座談會。針對中客赴金門旅遊限制，邱垂正表示，其實各種限制都是中方設下的，我方歡迎中國觀光客透過小三通前往金門。
談到台灣旅客赴中「禁團令」，邱垂正說，該主管機關為交通部觀光署，而陸委會關注國人赴中人身安全問題，包含失聯、觸犯當地法律遭盤查、限制人身自由等情況大幅增加，光去（2025）年通報案例就超過200件。
若分析具體數據，邱垂正指出，目前以每個月20件以上的速度增加，這種情況下赴中仍存在風險，若國人真的有前往的必要，為了讓政府能第一時間提供協助，務必至「赴陸港澳動態登錄系統」登錄資料。
至於討論已久的金廈大橋議題，邱垂正坦言，這並非地方或中共就可單方面決定，且興建又涉及兩岸公權力及高度敏感的國家安全，考量當前國際局勢複雜，以及亞太地區情勢，目前評估風險過高，政府不考慮也沒有相關計畫。
