兩岸2032終局狀態？副總統：台灣對和平沒有時間表

副總統蕭美琴接受美國媒體「戰情室」(War Room)節目專訪時，針對如何定義兩岸關係中的「勝利」，以及不費一槍一彈的「2032終局」狀態是何種模樣表示，台灣追求的是永續和平，對和平沒有設定時間表，也是必須持續努力的目標。不過，副總統也說，和平也必須包含一定程度的相互尊重，而中國尊重台灣人民的意願是台海永續和平的要素之一。

副總統蕭美琴日前接受共同主持人暨駐白宮特派員Natalie Winters專訪，針對地緣政治、兩岸關係、國防自主、台美關係及對美投資等議題進行說明，訪談內容已於12月1日(台灣時間)播出。

談及對混合戰、網路、資訊、心理攻擊等手段所造成的影響及目前局勢的看法。副總統指出，台灣確實處在非常複雜艱鉅的地緣政治環境中，從1995年或1996年舉行首次民選總統選舉以來，軍事威脅就一直持續存在，中國從未放棄使用武力。

副總統也表示，中共引用《孫子兵法》以及中國哲學中有關「不戰而屈人之兵」的概念，設計許多混合戰術，包括心理戰、認知戰、假訊息，並使用網路攻擊，操弄滲透台灣的政治體制，採取諸多手段脅迫台灣社會，台灣社會是世界上遭受網路攻擊最嚴重者之一。

副總統認為，中共的目標一直很明確，在心理戰方面持續三個關鍵領域。首先是詆毀民主制度和民選政府，宣稱共產制度優於開放、自由、民主的制度，因而設法在台灣社會散播對政治體制的不信任；其次是攻擊他們視為對其世界秩序觀構成威脅的個體，不斷對正、副總統等人進行人身攻擊，甚至將倡導全民國防和自我防衛的立法委員列入通緝名單，這些心理戰技巧也被用來試圖使我們的社會消音，壓制其政治立場的反對聲浪；第三則是分化台灣和美國，以及分化台灣與世界其他國家，試圖在社會中宣傳美國不可靠，台灣沒有朋友，台灣被孤立的敘事。

副總統說，這是非常典型的霸凌手法，將台灣邊緣化，讓台灣在國際社會中被孤立，目的是為了迫使台灣屈服，但台灣會繼續抵抗，並強化對政治制度、軍隊、政府以及人民之間的信心，也會強化與美國的夥伴關係，防止中國分化或孤立台灣。

至於主持人問及，如何定義兩岸關係中的「勝利」、以及和平得以維持、關係正常化且能不耗費一槍一彈的「2032 年終局狀態」會是何種模樣？副總統表示，台灣追求的是永續和平，不知為何有設定2032年時間點的問題。

副總統說，對台灣而言，重點在於是否能維持長久永續的和平，對和平沒有設定時間表，也是必須持續努力的目標，但和平不能建立在某一方的支配、壓迫或打壓，和平必須包含一定程度的相互尊重，而中國尊重台灣人民的意願是台海永續和平的要素之一。副總統說：『（英文原音）站在台灣的立場，我們渴望延續我們的生活方式，維護自由、民主，以及台灣人民掌握自身命運的權利，亦即台灣人民有權決定自己的未來，並獲得世界各國對這個立場的尊重。台海的永續和平涉及中國更開明的領導方式，並意識到尊重臺灣人民的意願是和平共處的要素之一。』

副總統並說，中國對台灣抱持著強烈的民族主義敵意，甚至威脅對台灣人民使用武力，這些都無助於相互尊重與永續和平。因此，台灣需要強化自身的實力，一個經濟和軍事方面強大且有自信的台灣，擁有國際支持，才能確保對自身未來的決定能受到尊重，也就是「以實力帶來和平」。(編輯：宋皖媛)

