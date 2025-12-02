兩岸2032終局？蕭美琴：台灣追求永續和平「沒有設定時間表」

蕭美琴表示，台灣追求的是永續和平，對和平沒有設定時間表。 圖：總統府提供

[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴日前接受美媒專訪，節目1日播出。被問及如何定義兩岸關係中的「勝利」，以及不耗費一槍一彈的「2032 年終局狀態」是何種模樣時，她表示，台灣追求的是永續和平，對和平沒有設定時間表，不知為何有設定2032年時間點的問題。他強調，和平不能建立在一方支配另一方之上，只要存在支配，就一定會有反抗，這不是永續的和平。

蕭美琴日前接受美國媒體「戰情室」（War Room）節目共同主持人暨駐白宮特派員Natalie Winters專訪。該節目主要透過Rumble、Real America's Voice等網路平台播出，此次專訪提到地緣政治、兩岸關係、國防自主、台美關係及對美投資等議題，訪談內容已於12月1日播出。

蕭美琴表示，台灣追求的是永續和平，不知為何有設定2032年時間點的問題。他說，對台灣而言，重點在於是否能維持長久永續的和平，對和平沒有設定時間表，也是必須持續努力的目標；從台灣的角度來看，和平不能建立在一方支配另一方之上，那絕對無法長久；只要存在支配、壓迫或打壓，就一定會有反抗，這不是一種永續的和平。

蕭美琴指出，和平必須包含一定程度的相互尊重，站在台灣的立場，渴望延續自己的生活方式，維護自由、民主，以及台灣人民掌握自身命運的權利，亦即台灣人民有權決定自己的未來，並獲得世界各國對這個立場的尊重。他說，台海的永續和平涉及中國更開明的領導方式，並意識到尊重台灣人民的意願是和平共處的要素之一。

蕭美琴接著說，永續和平涉及所有利害關係者，且各方都必須覺得自己是致勝方案的一部份，必須是一個雙贏的局面。他說，中國領導階層談論過「中華民族的偉大復興」，中國人民也覺得在經濟與科技上的進步，理應獲得一定程度的尊重；但對台灣而言，希望中國在進步的同時，也有更多的仁慈、同理心，並理解台灣人民也應有權決定自己的未來。他說，如果能有這樣的尊重，他認為台灣人民普遍非常友善且開放，是可以彼此合作的。

蕭美琴指出，前述是非常理想的情況，但回到現實，現實就是中國對台灣抱持著強烈的民族主義敵意，軍事姿態極具侵略性，甚至威脅對台灣人民使用武力，這些都無助於剛才描述的情境，無助於相互尊重與永續和平。他說，這也是為什麼台灣需要強化自身的實力，理想的狀況是一個經濟和軍事方面強大且有自信的台灣，擁有國際支持，確保對自身未來的決定能受到尊重。

蕭美琴表示，台灣也認同美國人民的信念，亦即「以實力帶來和平」，歸根究柢，就是要理解「實力」的原則，強化實力也是嚇阻的一環。他說，最終要宣揚並建立和平，同時也嚇阻並預防衝突，這需要許多努力，非常艱難，但確實需要決心來投資自身的實力與自我防衛。

