兩年多為哈瑪斯募資2.6億元 義大利逮9人控「助長恐怖活動」

義大利警方週六（12/27）表示，他們已逮捕9人，涉嫌在兩年多時間內，以人道援助名義為巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」籌集約700萬歐元（約合2.6億台幣）資金，助長恐怖活動。

警方聲明指出，這筆資金表面上是以人道援助名義募集給巴勒斯坦民眾，實則透過「複雜的募款系統」轉交給哈瑪斯（Hamas）。調查過程中還查扣了超過800萬歐元的資產。

警方指，涉案人員被控執行「特定融資行動」，此舉被認為助長了恐怖活動。

英國廣播公司（BBC）指出，此次逮捕行動是義大利反恐警察與金融警察聯合行動的一環。2023年10月7日，哈瑪斯在以色列南部發動攻擊，造成約1200人死亡後，義大利警方開始進行調查。

聲明指出，調查人員對哈瑪斯發動攻擊前部分嫌疑人的「一系列可疑金融交易報告」進行分析，揭露了一個以熱那亞（Genoa）為總部、在米蘭設有分支機構的「複雜」募款網路。

警方表示：「嫌犯聲稱募集資金用於援助加薩平民，但調查發現，超過71%款項實際流入哈瑪斯的金庫，用於資助其軍事部門，以及自殺炸彈客家屬或因涉恐遭拘留者。」

義大利內政部長皮安特多西（Matteo Piantedosi）指出，被捕嫌犯中最知名者為義大利巴勒斯坦協會主席哈農（Mohammad Hannoun）。哈農此前曾被外界指控為哈瑪斯金主，但遭其駁斥為「謊言」。

