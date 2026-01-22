兩年戰爭支出上看2兆！以色列財政大喊吃不消，為了籌錢計畫出售鐵穹製造商股份與軍方土地

為了因應過去兩年多線戰場導致軍費暴增，以色列政府如今正在評估，計畫出售一部分國防企業持股，藉此補充國家財政收入。《金融時報》引述官員說法，稱以國官方不只要出售股份，同時也在規劃讓兩大軍工巨頭「以色列航太」（IAI）與「拉斐爾先進防禦系統公司」（Rafael Advanced Defense Systems）做出改變，前者部份民營化、後者則推行私有化，以此減輕政府壓力、還能固定賺取收益。

以色列財政部會計長羅森伯格（Yali Rothenberg）坦言，有鑑於國防需求大幅增加，政府正審慎評估、讓部分國防資產民營化，其中以色列航太如今已進入實質規畫階段。

IAI是以色列最重要的國防承包商之一，旗下產品涵蓋該國三大防空網之一的「箭式」（Arrow）飛彈系統，還有多款飛彈與無人機等核心軍事裝備。

至於前文提及的另一家拉斐爾公司，他們則是生產「鐵穹」（Iron Dome）與「大衛投石」（Davids Sling）防空系統的製造商，羅森伯格表示，相比以色列航太涉及的領域，如要讓拉斐爾民營化，會涉及更複雜的戰略與敏感技術，短期內不會優先推動。

2025年10月20日。從以色列南部望去，以軍在以色列－加薩邊境巡邏。（AP）

戰爭成本高達620億美元

自2023年10月7日哈瑪斯（Hamas）突襲和扣留人質以來，根據以色列財政部估算，過去兩年戰火造成的直接安全支出，高達620億美元（約新台幣1.96兆元），這個金額還沒納入衝突對整體經濟帶來的衝擊。

同一時期，以色列為了維持優勢武力，同時最大程度打擊哈瑪斯，導致其國防預算在2024年暴增、來到國內生產毛額（GDP）的8.3%，是兩年前翻倍。軍事行動至少有「七條戰線」，除了加薩（Gaza）之外，黎巴嫩、敘利亞、伊朗等地區都能看到以軍身影。

被以色列視為最大威脅的哈瑪斯成員。（美聯社）

對於多數國家而言，要維持一條長時間戰線，已經非常不容易，兩條則會極度吃力，但以色列是一國同時兼顧7個戰場副本，除了靠自身財政支撐，背後必然少不了盟友援助。根據美國智庫「昆西研究所」（Quincy Institute）統計，美國自衝突爆發以來，兩年已向以色列提供至少217億美元（約新台幣6861億元）的援助。

停火後財政壓力未解

隨著美國斡旋而達成加薩停火生效，讓以色列能暫時喘口氣，國防預算預估也能在2026年下修，回到GDP 5%、折合350億美元（約新台幣1兆1067億元）規模。

然而，戰爭已對該國經濟造成明顯衝擊。以色列2024年經濟成長放緩，財政赤字擴大至GDP的6.8%，迫使政府尋求結構性財源補強，才會出現前面提及的出售持股，以及讓關鍵國營企業轉型。

IAI擬售25%股權

羅森伯格表示，政府目前的「基本立場」，計畫出售以色列航太25%股權，看實際情況、最高可出售49%，但最終方案仍需內閣和國會決定。IAI首波股份釋出比例，大約會落在20至25%之間，預期能在「一至兩年內」完成交易。

事實上，以色列官方完全不用擔心IAI沒有買家，畢竟他們目前手握近300億美元（約新台幣9485億元）訂單、2024年營收達61億美元，淨利約4.93億美元（約新台幣155.9億元），比前一年增加55%。不只手握眾多關鍵技術，財務表現還非常優秀，必然能吸引大量投資者出手購買。

拉斐爾同樣受惠於戰事，2024年營收比前一年增加25%、來到48億美元，淨利則大幅成長64%，達到2.57億美元。考量拉斐爾生產的「鐵穹」防空系統，雖然在國際名聲響亮，但至今未曾正式出售給第三國，是以色列國防軍與美軍共同持有的技術。

既然要替政府籌錢，自然不能只有單一管道，除了出售企業股票，以色列政府也考慮透過資產活化改善財政，國防軍在該國境內持有大片土地，目前正在評估搬遷計畫，部分單位遷往土地成本較低地區，像是將總部大樓從首善之區特拉維夫（Tel Aviv）精華地段移出，將那一片土地出售變現。

另一個賺取外匯和收入的管道，就是軍武出口，即使因為以巴衝突遭到譴責，但是以色列依然在2024年、創下148億美元軍售收入，達到歷史新高。

