兩年條款他一人說了算？柯文哲回應了 再爆賴清德「也答應過陳昭姿」

以「立委兩年條款」自豪的民眾黨，近日爆出立委陳昭姿與創黨主席柯文哲簽署的是「代孕條款」，會等到代理孕母法案通過後才離開立法院，外界質疑民眾黨仍是柯文哲一人說了算。對此，柯文哲今（11）日表示，民眾黨是一個說到做到的政黨，答應人家的一定會盡全力去完成。

柯文哲今日在嘉義受訪時表示，民眾黨有兩年條款，但當時的確也有加但書，因為陳昭姿畢生心願是完成代理孕母法案，但沒想到簡單的民生議題拖這麼久沒有完成，這也反映出目前台灣社會對立太嚴重，還是希望透過民生議題的討論降低朝野對立。

民眾黨前主席柯文哲（左三）、立委張啟楷（右三）在嘉義勤跑地方行程。（張啟楷辦公室提供）

柯文哲指出，民眾黨不會隨便講講，做什麼事情都有SOP、會寫文字，還有一點很重要，要跟台灣社會講，民眾黨是一個說到做到的政黨，答應人家的一定會盡全力去完成。

柯文哲提到，就他所知，總統賴清德也答應過陳昭姿，但講一講就不了了之，柯文哲強調，答應的一定盡全力去完成，雖然也不認為這是自己的責任，因為他（柯文哲）這一整年都在坐牢，根本沒辦法去幫忙，但一定會儘速完成，完成陳昭姿畢生心願，把這件事情做一個完美的結束。

