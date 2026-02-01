兩年條款來真的！民眾黨6立委全換人 陳清龍任新總召

立法院新會期2日為報到日，民眾黨因落實「兩年條款」制度，包括黨主席黃國昌在內共6名不分區立委已於日前辭職，將由6名新任立委遞補。黨團三長人選確定由陳清龍擔任總召、王安祥任副總召、邱慧洳擔任幹事長，預計3日進行宣誓就職。

民眾黨立院黨團新任總召陳清龍。（圖／陳清龍臉書）

民眾黨創黨主席柯文哲訂定的「兩年條款」制度，原定前8席不分區立委黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、吳春城、麥玉珍、林國成、林憶君及張啓楷，都須在1月31日卸任。不過吳春城因捲入「壯世代」爭議，已於去年2月底請辭，由第9名劉書彬遞補，任期至2027年3月。

民眾黨立院黨團新任副總召為王安祥。（圖／王安祥臉書）

陳昭姿則因《人工生殖法》代理孕母尚未解禁，獲柯文哲同意續任，且柯尚未具體說明陳昭姿離開立法院的條件及時間點，此舉也影響到原應遞補的許忠信。據悉，民眾黨團約在一個月前已討論好新任黨團三長人選。

6名新任不分區立委分別為資策會軟體研究院前副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍，以及「陸配」李貞秀。

委員會分配方面，陳昭姿從衛環委員會轉至司法法制委員會，劉書彬則從教育文化委員會轉至財政委員會。6名新立委部分，陳清龍分配至交通委員會、王安祥為外交國防委員會、邱慧洳進入衛環委員會、蔡春綢為教育文化委員會、洪毓祥負責經濟委員會、李貞秀則進入內政委員會。

關於優先法案，黨團內部尚未確定拍板定案，但已可預期《人工生殖法》、「不在籍投票」將繼續列在其中，各個新任立委內心也都有希望推動的法案，待黨團最終決議。身兼民眾黨主席的黃國昌在卸下立委前夕，1月29日下午也與6名新任立委碰面開會，有無討論未來立院攻防及合作，備受關注。

