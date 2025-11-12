兩年條款再定調？民眾黨第二波選將名單 候位立委「妻子接棒選議員」

​民眾黨今（12）日舉行中央委員會，會中並核定選決會通過2026大選第二波議員提名名單，當中值得注意的是，台中市后里豐原選區提名人連小華，丈夫是民眾黨不分區排名第14名、同選區議員陳清龍。陳清龍過去曾表示，只要他確定接任不分區立委，太太連小華就會以民眾黨名義參選台中市議員。而彰化縣議員提名人吳韋達，則是在2021年到2023年間曾任時代力量秘書長。

民眾黨發布新聞稿轉述中央委員會情形，被提名人包括台中市大里霧峰選區江和樹、台中市后里豐原選區連小華、彰化縣彰化花壇芬園選區吳韋達、彰化縣員林大村永靖選區張雪如、南投縣南投名間選區簡千翔、雲林縣虎尾土庫褒忠元長選區陳乙辰；黃國昌表示，提名的每位夥伴都是最強戰力，不僅長期深耕地方事務，更具備專業背景、豐富實務經驗且懷抱服務熱情，期盼獲得鄉親好朋友們支持，得以行動實現承諾，共同推動家鄉建設、地方發展。

民眾黨不分區排名第14名、台中市后里豐原選區議員陳清龍。（資料照，顏麟宇攝）

另外，黃國昌裁示全台各個黨部，積極協助鳳凰颱風救災，尤其宜蘭縣受豪大雨影響嚴重，羅東、蘇澳等地多處發生淹水、停電、土石流災情，特別責成宜蘭縣黨部主委陳琬惠統合人力、物力至現場協助民眾恢復家園、提供必要物資。

黃國昌同時責成社發部聯繫台灣民眾黨於全台培養的防災士們，協調時間前往宜蘭救災，強調「我們推動社區防災建設的腳步不會停下」月底將舉辦大型論壇，借重美國聯邦緊急事務管理署（FEMA）成熟且成功的運作規範，探討災害發生時，跨部門救災整合的實務與挑戰，強化社會防災能量。

黃國昌表示，後續的選舉提名程序，選決會依照既定步驟與公開公平的機制進行，所推舉的優秀人才，將在全國各地深耕服務，爭取最大的民意支持。每位被提名人都必須努力讓自己成為最好的人選，且以「讓台灣更好」為使命，因此落實地方聯合治理、打破政黨界限，讓理念相同的專業人才攜手合作，共同解決國政、民生問題更顯重要，相信藉由本週日，首站於基隆的地方聯合治理巡迴論壇，能與謝國樑市長、邱佩琳副市長一同探討地方政府聯合治理的實務經驗，尋得台灣民主發展下一階段的可行方向。

