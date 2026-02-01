兩年條款啟動！民眾黨6名不分區立委遞補上任 陳清龍接棒黨團總召

[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

民眾黨依循黨內不分區立委「兩年條款」，6名現任不分區立委已於今（1）日辭去立法院職務，包含林國成、林憶君、張啓楷、麥玉珍、黃珊珊以及黨主席黃國昌。中央選舉委員會今日公告，將由洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍及李貞秀6人，遞補民眾黨不分區立委，任期至第11屆立法院屆滿為止。民眾黨新任黨團三長將由陳清龍出任總召，王安祥擔任副總召，邱慧洳出任幹事長。

民眾黨6名現任不分區立委已於今（1）日辭去立法院職務，將由洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍及李貞秀6人遞補。新任總召由陳清龍出任。（圖／取自臉書／陳清龍(Jacky Chen)）

立法院新會期將於明（2）日報到，民眾黨團因落實「兩年條款」，6名不分區立委今日辭去職務，完成人事交接，民眾黨團新任三長人選也同步底定，由陳清龍出任總召，王安祥擔任副總召，邱慧洳出任幹事長，預計3日完成宣誓就職，正式展開新會期運作。

廣告 廣告

據《中天新聞網》報導，民眾黨團約一個月前即完成新任黨團三長的人事規畫，而此次遞補的6名新任立委背景多元，分別為資策會軟體研究院前副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院前院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍，以及陸配身分的李貞秀。

在委員會分配方面，陳昭姿由衛環委員會轉任司法法制委員會，劉書彬從教育文化委員會轉至財政委員會；新任立委中，陳清龍進入交通委員會、王安祥分配至外交國防委員會、邱慧洳進入衛環委員會、蔡春綢進入教育文化委員會、洪毓祥負責經濟委員會，李貞秀則分配至內政委員會。

中央選舉委員會今（1）日公告民眾黨不分區立委6位遞補名單。（圖／中選會提供）

民眾黨「兩年條款」制度為創黨主席柯文哲所訂，原規畫前8席不分區立委須於1月31日卸任，包含黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、吳春城、麥玉珍、林國成、林憶君與張啓楷。不過，吳春城因涉及「壯世代」爭議，已於去年2月底提前辭職，由第9位劉書彬遞補，任期至2027年3月。此外，陳昭姿因《人工生殖法》代理孕母尚未解禁，獲柯文哲同意而續任。

更多FTNN新聞網報導

民眾黨6立委明卸任 黃珊珊曝下一步：先休息後回歸律師本業

劉書彬花35萬整修辦公室 柯文哲開罵浪費錢：有桌子坐就好

陳昭姿未辭引黨內歧見？黃國昌：來當立委不是當官 有這認知就不會些想有的沒的

